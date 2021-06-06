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43 فرصة وظيفية في تخصصات هندسية بأمانة الرياض

لخريجي البكالوريوس والماجستير.. مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن طرح 43 فرصة وظيفية في تخصصات هندسية وإدارية لخريجي البكالوريوس والماجستير، مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام على المرتبات السادسة والسابعة والثامنة، ابتداءً من الأحد 13 يونيو 2021 وحتى الخميس 17 من الشهر ذاته.

وأشارت إلى أن الوظائف مطروحة للجنسين، ويمكن التقديم عليها من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني "جدارة" على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبيّنت الأمانة الاشتراطات الواجب توفرها لدى المتقدمين، ومنها معادلة المؤهلات العلمية من قبل وزارة التعليم للحاصلين عليها من خارج المملكة، والتأكد من صحة البيانات والاختيار من بين الوظائف المعلنة، وأن يكون المتقدم والمتقدمة قد سبق لهما الاختبار المهني المحدد للجامعيين.

وأوضحت أن جميع الوظائف تتطلب مقابلات شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم ومتقدمة على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا، مشيرة إلى أن مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات ستجرى خلال المقابلات الشخصية، وسيتم الترشيح النهائي بعد الانتهاء من التحقق من صحة البيانات ونتائج المقابلات الشخصية، ومن ثم الإعلان عن الأسماء المرشحة على الموقع الرسمي للأمانة.

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43 فرصة وظيفية في تخصصات هندسية بأمانة الرياض
سبق

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن طرح 43 فرصة وظيفية في تخصصات هندسية وإدارية لخريجي البكالوريوس والماجستير، مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام على المرتبات السادسة والسابعة والثامنة، ابتداءً من الأحد 13 يونيو 2021 وحتى الخميس 17 من الشهر ذاته.

وأشارت إلى أن الوظائف مطروحة للجنسين، ويمكن التقديم عليها من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني "جدارة" على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبيّنت الأمانة الاشتراطات الواجب توفرها لدى المتقدمين، ومنها معادلة المؤهلات العلمية من قبل وزارة التعليم للحاصلين عليها من خارج المملكة، والتأكد من صحة البيانات والاختيار من بين الوظائف المعلنة، وأن يكون المتقدم والمتقدمة قد سبق لهما الاختبار المهني المحدد للجامعيين.

وأوضحت أن جميع الوظائف تتطلب مقابلات شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم ومتقدمة على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا، مشيرة إلى أن مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات ستجرى خلال المقابلات الشخصية، وسيتم الترشيح النهائي بعد الانتهاء من التحقق من صحة البيانات ونتائج المقابلات الشخصية، ومن ثم الإعلان عن الأسماء المرشحة على الموقع الرسمي للأمانة.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
04:35 PM

43 فرصة وظيفية في تخصصات هندسية بأمانة الرياض

لخريجي البكالوريوس والماجستير.. مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت أمانة منطقة الرياض عن طرح 43 فرصة وظيفية في تخصصات هندسية وإدارية لخريجي البكالوريوس والماجستير، مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام على المرتبات السادسة والسابعة والثامنة، ابتداءً من الأحد 13 يونيو 2021 وحتى الخميس 17 من الشهر ذاته.

وأشارت إلى أن الوظائف مطروحة للجنسين، ويمكن التقديم عليها من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني "جدارة" على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبيّنت الأمانة الاشتراطات الواجب توفرها لدى المتقدمين، ومنها معادلة المؤهلات العلمية من قبل وزارة التعليم للحاصلين عليها من خارج المملكة، والتأكد من صحة البيانات والاختيار من بين الوظائف المعلنة، وأن يكون المتقدم والمتقدمة قد سبق لهما الاختبار المهني المحدد للجامعيين.

وأوضحت أن جميع الوظائف تتطلب مقابلات شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم ومتقدمة على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا، مشيرة إلى أن مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات ستجرى خلال المقابلات الشخصية، وسيتم الترشيح النهائي بعد الانتهاء من التحقق من صحة البيانات ونتائج المقابلات الشخصية، ومن ثم الإعلان عن الأسماء المرشحة على الموقع الرسمي للأمانة.

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