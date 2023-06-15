"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات يدمة وحبونا وثار وبدر الجنوب وخباش وشرورة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.
رياح
أتربة
نجران
الأرصاد
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-15
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات يدمة وحبونا وثار وبدر الجنوب وخباش وشرورة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
09:51 AM
اخر تعديل
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
01:33 PM
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات يدمة وحبونا وثار وبدر الجنوب وخباش وشرورة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.