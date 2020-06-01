وفي التفاصيل، بلغ إجمالي حالة التعافي من فيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة ومحافظاتها 24516 حالة تعافٍ مقابل 8264 حالة نشطة؛ لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بالمنطقة.

سجَّلت مكة المكرمة ومحافظاتها أكثر من 24 ألف حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

حالات التعافي بمكة ومحافظاتها تتجاوز الـ24 ألفاً عبدالرزاق البجالي سبق 2020-06-01 سجَّلت مكة المكرمة ومحافظاتها أكثر من 24 ألف حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة. وفي التفاصيل، بلغ إجمالي حالة التعافي من فيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة ومحافظاتها 24516 حالة تعافٍ مقابل 8264 حالة نشطة؛ لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بالمنطقة.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441 08:37 PM

حالات التعافي بمكة ومحافظاتها تتجاوز الـ24 ألفاً مقابل 8264 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية





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سجَّلت مكة المكرمة ومحافظاتها أكثر من 24 ألف حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وفي التفاصيل، بلغ إجمالي حالة التعافي من فيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة ومحافظاتها 24516 حالة تعافٍ مقابل 8264 حالة نشطة؛ لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بالمنطقة.