حالات التعافي بمكة ومحافظاتها تتجاوز الـ24 ألفاً
مقابل 8264 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية
سجَّلت مكة المكرمة ومحافظاتها أكثر من 24 ألف حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.
وفي التفاصيل، بلغ إجمالي حالة التعافي من فيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة ومحافظاتها 24516 حالة تعافٍ مقابل 8264 حالة نشطة؛ لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بالمنطقة.
فيروس كورونا الجديد
حالات التعافي بمكة ومحافظاتها تتجاوز الـ24 ألفاً
عبدالرزاق البجالي
سبق
2020-06-01
سجَّلت مكة المكرمة ومحافظاتها أكثر من 24 ألف حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.
وفي التفاصيل، بلغ إجمالي حالة التعافي من فيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة ومحافظاتها 24516 حالة تعافٍ مقابل 8264 حالة نشطة؛ لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بالمنطقة.
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
08:37 PM
حالات التعافي بمكة ومحافظاتها تتجاوز الـ24 ألفاً
مقابل 8264 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية
سجَّلت مكة المكرمة ومحافظاتها أكثر من 24 ألف حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.
وفي التفاصيل، بلغ إجمالي حالة التعافي من فيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة ومحافظاتها 24516 حالة تعافٍ مقابل 8264 حالة نشطة؛ لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بالمنطقة.