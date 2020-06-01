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حالات التعافي بمكة ومحافظاتها تتجاوز الـ24 ألفاً

مقابل 8264 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية

سجَّلت مكة المكرمة ومحافظاتها أكثر من 24 ألف حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وفي التفاصيل، بلغ إجمالي حالة التعافي من فيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة ومحافظاتها 24516 حالة تعافٍ مقابل 8264 حالة نشطة؛ لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بالمنطقة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالات التعافي بمكة ومحافظاتها تتجاوز الـ24 ألفاً
سبق

سجَّلت مكة المكرمة ومحافظاتها أكثر من 24 ألف حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وفي التفاصيل، بلغ إجمالي حالة التعافي من فيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة ومحافظاتها 24516 حالة تعافٍ مقابل 8264 حالة نشطة؛ لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بالمنطقة.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
08:37 PM

حالات التعافي بمكة ومحافظاتها تتجاوز الـ24 ألفاً

مقابل 8264 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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سجَّلت مكة المكرمة ومحافظاتها أكثر من 24 ألف حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وفي التفاصيل، بلغ إجمالي حالة التعافي من فيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة ومحافظاتها 24516 حالة تعافٍ مقابل 8264 حالة نشطة؛ لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بالمنطقة.

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