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"المالكي": النظام الإيراني يرعى الأذرع في المنطقة ويقوم بالدمار والخراب

في مؤتمر صحفي الآن .. "التحالف": نراقب تحركات ميليشيا الحوثي على مدار الساعة والحديث عن حصار للحديدة غير صحيح

ماذا قال "متحدث التحالف" عن دور إيران التخريبي وحزب الله الإرهابي في المؤتمر الصحفي؟

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، في المؤتمر الصحفي اليوم، عن دور إيران التخريبي في اليمن ولبنان وسوريا والمنطقة العربية.
وقال "المالكي": ميليشيا الحوثي تبنت الفكر الطائفي من إيران، وأن النظام الإيراني يرعى الأذرع في المنطقة ويقوم بالدمار والخراب.
وأكد المالكي، أن الحرب في اليمن فكرية اجتماعية وطائفية كما هو الحال في لبنان، ونعلم أن الحل السياسي في اليمن هو الحل الأمثل في الأزمة اليمنية.
واضاف "المالكي" أن ميليشيا الحوثي استغلت اتفاق خفض التصعيد وحركت قواتها في عدة جبهات، وأكد العميد المالكي أن ميليشيا الحوثي لا تسعى للسلام والفكر الطائفي يسيطر عليها.
وقال المالكي إن ميليشيا الحوثي ترتهن إلى إملاءات حرس إيران الثوري، وأن ميليشيا الحوثي فسرت صبرنا الاستراتيجي بطريقة خاطئة.
وقال هناك تضارب في المصالح بين تيارات داخل ميليشيا الحوثي، ونشاط حزب الله الإرهابي امتد إلى خارج لبنان، وحزب الله الإرهابي لا يمثل الشعب اللبناني، وأن حزب الله سرطان في لبنان أثر على اللبنانيين بالدرجة الأولى، وأكد أن تنظيم حزب الله الإرهابي نشر الدمار في المنطقة والعالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ماذا قال "متحدث التحالف" عن دور إيران التخريبي وحزب الله الإرهابي في المؤتمر الصحفي؟
سبق

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، في المؤتمر الصحفي اليوم، عن دور إيران التخريبي في اليمن ولبنان وسوريا والمنطقة العربية.
وقال "المالكي": ميليشيا الحوثي تبنت الفكر الطائفي من إيران، وأن النظام الإيراني يرعى الأذرع في المنطقة ويقوم بالدمار والخراب.
وأكد المالكي، أن الحرب في اليمن فكرية اجتماعية وطائفية كما هو الحال في لبنان، ونعلم أن الحل السياسي في اليمن هو الحل الأمثل في الأزمة اليمنية.
واضاف "المالكي" أن ميليشيا الحوثي استغلت اتفاق خفض التصعيد وحركت قواتها في عدة جبهات، وأكد العميد المالكي أن ميليشيا الحوثي لا تسعى للسلام والفكر الطائفي يسيطر عليها.
وقال المالكي إن ميليشيا الحوثي ترتهن إلى إملاءات حرس إيران الثوري، وأن ميليشيا الحوثي فسرت صبرنا الاستراتيجي بطريقة خاطئة.
وقال هناك تضارب في المصالح بين تيارات داخل ميليشيا الحوثي، ونشاط حزب الله الإرهابي امتد إلى خارج لبنان، وحزب الله الإرهابي لا يمثل الشعب اللبناني، وأن حزب الله سرطان في لبنان أثر على اللبنانيين بالدرجة الأولى، وأكد أن تنظيم حزب الله الإرهابي نشر الدمار في المنطقة والعالم.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
06:25 PM

ماذا قال "متحدث التحالف" عن دور إيران التخريبي وحزب الله الإرهابي في المؤتمر الصحفي؟

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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785

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، في المؤتمر الصحفي اليوم، عن دور إيران التخريبي في اليمن ولبنان وسوريا والمنطقة العربية.
وقال "المالكي": ميليشيا الحوثي تبنت الفكر الطائفي من إيران، وأن النظام الإيراني يرعى الأذرع في المنطقة ويقوم بالدمار والخراب.
وأكد المالكي، أن الحرب في اليمن فكرية اجتماعية وطائفية كما هو الحال في لبنان، ونعلم أن الحل السياسي في اليمن هو الحل الأمثل في الأزمة اليمنية.
واضاف "المالكي" أن ميليشيا الحوثي استغلت اتفاق خفض التصعيد وحركت قواتها في عدة جبهات، وأكد العميد المالكي أن ميليشيا الحوثي لا تسعى للسلام والفكر الطائفي يسيطر عليها.
وقال المالكي إن ميليشيا الحوثي ترتهن إلى إملاءات حرس إيران الثوري، وأن ميليشيا الحوثي فسرت صبرنا الاستراتيجي بطريقة خاطئة.
وقال هناك تضارب في المصالح بين تيارات داخل ميليشيا الحوثي، ونشاط حزب الله الإرهابي امتد إلى خارج لبنان، وحزب الله الإرهابي لا يمثل الشعب اللبناني، وأن حزب الله سرطان في لبنان أثر على اللبنانيين بالدرجة الأولى، وأكد أن تنظيم حزب الله الإرهابي نشر الدمار في المنطقة والعالم.

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