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شاهد.. الصين تتحدى كورونا وتفتح حدائق عامة للجماهير في هوبي

في إشارة قوية لنجاحها في السيطرة على الفيروس بالتدابير الوقائية

في إشارة قوية لنجاحها في السيطرة على فيروس كورونا في بؤرته، قررت حكومة مقاطعة "هوبي" وسط الصين، ومصدر انتشار وباء "كورونا"، فتح حدائق وميادين عامة بشكل منتظم، للمواطنين.

ووفقًا لما نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أظهرت الصور مواطنين من أهالي المقاطعة يرتدون الكمامات ويقومون بتدريبات رياضية ولياقة بدنية في حديقة بمحافظة شيوانان.

وأدرجت الحكومة محافظة شيوانان، ضِمن المناطق منخفضة الخطورة للوباء حسب تدابير الوقاية والسيطرة على الوباء في المقاطعة، وتمت إعادة فتح الحدائق والميادين العامة فيها للجماهير بشكل منتظم.

الصين فيروس كورونا الجديد

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شاهد.. الصين تتحدى كورونا وتفتح حدائق عامة للجماهير في هوبي
سبق

في إشارة قوية لنجاحها في السيطرة على فيروس كورونا في بؤرته، قررت حكومة مقاطعة "هوبي" وسط الصين، ومصدر انتشار وباء "كورونا"، فتح حدائق وميادين عامة بشكل منتظم، للمواطنين.

ووفقًا لما نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أظهرت الصور مواطنين من أهالي المقاطعة يرتدون الكمامات ويقومون بتدريبات رياضية ولياقة بدنية في حديقة بمحافظة شيوانان.

وأدرجت الحكومة محافظة شيوانان، ضِمن المناطق منخفضة الخطورة للوباء حسب تدابير الوقاية والسيطرة على الوباء في المقاطعة، وتمت إعادة فتح الحدائق والميادين العامة فيها للجماهير بشكل منتظم.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
12:35 PM

شاهد.. الصين تتحدى كورونا وتفتح حدائق عامة للجماهير في هوبي

في إشارة قوية لنجاحها في السيطرة على الفيروس بالتدابير الوقائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في إشارة قوية لنجاحها في السيطرة على فيروس كورونا في بؤرته، قررت حكومة مقاطعة "هوبي" وسط الصين، ومصدر انتشار وباء "كورونا"، فتح حدائق وميادين عامة بشكل منتظم، للمواطنين.

ووفقًا لما نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أظهرت الصور مواطنين من أهالي المقاطعة يرتدون الكمامات ويقومون بتدريبات رياضية ولياقة بدنية في حديقة بمحافظة شيوانان.

وأدرجت الحكومة محافظة شيوانان، ضِمن المناطق منخفضة الخطورة للوباء حسب تدابير الوقاية والسيطرة على الوباء في المقاطعة، وتمت إعادة فتح الحدائق والميادين العامة فيها للجماهير بشكل منتظم.

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