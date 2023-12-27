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اختتام مناورات "الجاهزية القتالية" بين القوات الجوية السعودية والأمريكية

تمرين يأتي في إطار التعاون العسكري والتنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين

اختتمت مناورات التمرين الثنائي (الجاهزية القتالية) بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية، بقاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي.

يأتي ذلك ضمن عدد من التمارين المشتركة في إطار التعاون العسكري والتنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين، الذي يهدف إلى تعزيز الروابط العسكرية ورفع الجاهزية القتالية، حيث تم تنفيذ سيناريو التمرين كما خطط له مسبقاً بمهارة ودقة عالية.

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اختتام مناورات "الجاهزية القتالية" بين القوات الجوية السعودية والأمريكية
سبق

اختتمت مناورات التمرين الثنائي (الجاهزية القتالية) بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية، بقاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي.

يأتي ذلك ضمن عدد من التمارين المشتركة في إطار التعاون العسكري والتنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين، الذي يهدف إلى تعزيز الروابط العسكرية ورفع الجاهزية القتالية، حيث تم تنفيذ سيناريو التمرين كما خطط له مسبقاً بمهارة ودقة عالية.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
08:05 PM

اختتام مناورات "الجاهزية القتالية" بين القوات الجوية السعودية والأمريكية

تمرين يأتي في إطار التعاون العسكري والتنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,578

اختتمت مناورات التمرين الثنائي (الجاهزية القتالية) بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية، بقاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي.

يأتي ذلك ضمن عدد من التمارين المشتركة في إطار التعاون العسكري والتنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين، الذي يهدف إلى تعزيز الروابط العسكرية ورفع الجاهزية القتالية، حيث تم تنفيذ سيناريو التمرين كما خطط له مسبقاً بمهارة ودقة عالية.

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