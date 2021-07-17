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مكة.. "مجلس الجمعيات الأهلية" ينفذ مشروع أضحية العيد بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية

"بن رقوش" دشن المشروع لتوزيع 20 ألف أضحية لتحقيق أكبر فائدة للمستفيدين

دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد رشيد بن رقوش، مشروع أضحية العيد للعام الهجري الحالي تحت شعار "أضحيتك في مكة بسهولة وأمان"، والذي ينفذه مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، ويستهدف من خلاله توزيع 20 ألف أضحية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية بمحافظات المنطقة عبر رابط التبرع: https://donations.sa/sacrificial-feast-project/3

وأكد رئيس المجلس الدكتور سليمان موصلي أن المجلس رفع جاهزيته لمواصلة أعمال التنسيق بين جمعيات محافظات المنطقة لتنفيذ المشروع بإشراف إمارة منطقة مكة المكرمة، ومتابعة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وبالتنسيق مع المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" التي استهدفت 20 ألف أضحية تم إسناد التنفيذ للمجلس، ليواصل رسالته القائمة على التكامل بين الجمعيات الخيرية لتنفيذ هذا المشروع على مستوى المنطقة لتحقيق أكبر فائدة لمستفيدي الجمعيات الخيرية وإيصالها بطرق سريعة جدًّا وآمنة خلال وقتها الشرعي.

وكشف "موصلي" عن أن المجلس أكمل ترتيباته لتعزيز نجاح عمليات التوكيل وتسهيل عملية التبرع عبر المنصة الوطنية للتبرع من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية، مؤكداً أن المجلس يسعى دائماً من خلال التنسيق والتكامل مع الجمعيات الخيرية بالمنطقة لفتح أبواب التعاون لتمكينها من نجاح مشاريعها والعمل على بناء قدراتها وإنجاز مثل مشروع الأضاحي في وقته الشرعي؛ لإدخال السرور والسعادة إلى بيوت الأسر المتعففة ومحدودة الدخل، وكذلك الأسر المحتاجة والمتأثرة من تداعيات جائحة كورونا.

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مكة.. "مجلس الجمعيات الأهلية" ينفذ مشروع أضحية العيد بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية
سبق

دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد رشيد بن رقوش، مشروع أضحية العيد للعام الهجري الحالي تحت شعار "أضحيتك في مكة بسهولة وأمان"، والذي ينفذه مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، ويستهدف من خلاله توزيع 20 ألف أضحية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية بمحافظات المنطقة عبر رابط التبرع: https://donations.sa/sacrificial-feast-project/3

وأكد رئيس المجلس الدكتور سليمان موصلي أن المجلس رفع جاهزيته لمواصلة أعمال التنسيق بين جمعيات محافظات المنطقة لتنفيذ المشروع بإشراف إمارة منطقة مكة المكرمة، ومتابعة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وبالتنسيق مع المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" التي استهدفت 20 ألف أضحية تم إسناد التنفيذ للمجلس، ليواصل رسالته القائمة على التكامل بين الجمعيات الخيرية لتنفيذ هذا المشروع على مستوى المنطقة لتحقيق أكبر فائدة لمستفيدي الجمعيات الخيرية وإيصالها بطرق سريعة جدًّا وآمنة خلال وقتها الشرعي.

وكشف "موصلي" عن أن المجلس أكمل ترتيباته لتعزيز نجاح عمليات التوكيل وتسهيل عملية التبرع عبر المنصة الوطنية للتبرع من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية، مؤكداً أن المجلس يسعى دائماً من خلال التنسيق والتكامل مع الجمعيات الخيرية بالمنطقة لفتح أبواب التعاون لتمكينها من نجاح مشاريعها والعمل على بناء قدراتها وإنجاز مثل مشروع الأضاحي في وقته الشرعي؛ لإدخال السرور والسعادة إلى بيوت الأسر المتعففة ومحدودة الدخل، وكذلك الأسر المحتاجة والمتأثرة من تداعيات جائحة كورونا.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
03:23 PM

مكة.. "مجلس الجمعيات الأهلية" ينفذ مشروع أضحية العيد بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية

"بن رقوش" دشن المشروع لتوزيع 20 ألف أضحية لتحقيق أكبر فائدة للمستفيدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد رشيد بن رقوش، مشروع أضحية العيد للعام الهجري الحالي تحت شعار "أضحيتك في مكة بسهولة وأمان"، والذي ينفذه مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، ويستهدف من خلاله توزيع 20 ألف أضحية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية بمحافظات المنطقة عبر رابط التبرع: https://donations.sa/sacrificial-feast-project/3

وأكد رئيس المجلس الدكتور سليمان موصلي أن المجلس رفع جاهزيته لمواصلة أعمال التنسيق بين جمعيات محافظات المنطقة لتنفيذ المشروع بإشراف إمارة منطقة مكة المكرمة، ومتابعة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وبالتنسيق مع المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" التي استهدفت 20 ألف أضحية تم إسناد التنفيذ للمجلس، ليواصل رسالته القائمة على التكامل بين الجمعيات الخيرية لتنفيذ هذا المشروع على مستوى المنطقة لتحقيق أكبر فائدة لمستفيدي الجمعيات الخيرية وإيصالها بطرق سريعة جدًّا وآمنة خلال وقتها الشرعي.

وكشف "موصلي" عن أن المجلس أكمل ترتيباته لتعزيز نجاح عمليات التوكيل وتسهيل عملية التبرع عبر المنصة الوطنية للتبرع من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية، مؤكداً أن المجلس يسعى دائماً من خلال التنسيق والتكامل مع الجمعيات الخيرية بالمنطقة لفتح أبواب التعاون لتمكينها من نجاح مشاريعها والعمل على بناء قدراتها وإنجاز مثل مشروع الأضاحي في وقته الشرعي؛ لإدخال السرور والسعادة إلى بيوت الأسر المتعففة ومحدودة الدخل، وكذلك الأسر المحتاجة والمتأثرة من تداعيات جائحة كورونا.

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