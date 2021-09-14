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"تكافل" تصرف الدفعة الأولى من الإعانة المالية لـ 270 ألف طالب وطالبة

وزير التعليم يقدّم الشكر للقيادة على الدعم السخي والمستمر للمؤسسة

أودعت مؤسسة تكافل الخيرية الدفعة الأولى من إعانات العام الدراسي الحالي، حيث تمّ إيداع مبالغ الإعانة في حسابات المدارس التي بدورها ستقوم بتقديم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين.

وشملت إعانات الدفعة الأولى ما يقارب 270 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 17 ألف مدرسة حكومية بمبلغ إجمالي يتجاوز 134 مليون ريال، حيث يمثل هذا الدعم الدفعة الأولى من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي التي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام المحتاجين في المملكة وبدعم مستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب وزير التعليم رئيس مجلس الأمناء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم السخي والمستمر للمؤسسة، ولكل ما يدعم الطلاب والطالبات المحتاجين لمواصلة تعليمهم واستمرار نجاح تحصيلهم العلمي.

وتشمل هذه الإعانات الطلاب والطالبات الذين سبق تسجيلهم نهاية العام الدراسي الماضي وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة، والذين تم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجّلة في وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتقدم تكافل عدداً من برامج الدعم الأخرى (المادي والمعنوي والتعليمي) للطلاب والطالبات المستفيدين من خدماتها، كما يمكن لطلبة تكافل الذين لم يشملهم الدعم المالي الاستفادة من باقي البرامج وللاطلاع على هذه المشاريع والتسجيل فيها عن طريق موقع المؤسسة www.takaful.org.sa.

وتأتي تلك البرامج والمشاريع لمساعدة الطلبة المستفيدين للنجاح والتفوق في دراستهم ومن ثم تحسين فرصهم الدراسية والوظيفية والعملية مستقبلاً، بإذن الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تكافل" تصرف الدفعة الأولى من الإعانة المالية لـ 270 ألف طالب وطالبة
سبق

أودعت مؤسسة تكافل الخيرية الدفعة الأولى من إعانات العام الدراسي الحالي، حيث تمّ إيداع مبالغ الإعانة في حسابات المدارس التي بدورها ستقوم بتقديم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين.

وشملت إعانات الدفعة الأولى ما يقارب 270 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 17 ألف مدرسة حكومية بمبلغ إجمالي يتجاوز 134 مليون ريال، حيث يمثل هذا الدعم الدفعة الأولى من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي التي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام المحتاجين في المملكة وبدعم مستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب وزير التعليم رئيس مجلس الأمناء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم السخي والمستمر للمؤسسة، ولكل ما يدعم الطلاب والطالبات المحتاجين لمواصلة تعليمهم واستمرار نجاح تحصيلهم العلمي.

وتشمل هذه الإعانات الطلاب والطالبات الذين سبق تسجيلهم نهاية العام الدراسي الماضي وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة، والذين تم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجّلة في وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتقدم تكافل عدداً من برامج الدعم الأخرى (المادي والمعنوي والتعليمي) للطلاب والطالبات المستفيدين من خدماتها، كما يمكن لطلبة تكافل الذين لم يشملهم الدعم المالي الاستفادة من باقي البرامج وللاطلاع على هذه المشاريع والتسجيل فيها عن طريق موقع المؤسسة www.takaful.org.sa.

وتأتي تلك البرامج والمشاريع لمساعدة الطلبة المستفيدين للنجاح والتفوق في دراستهم ومن ثم تحسين فرصهم الدراسية والوظيفية والعملية مستقبلاً، بإذن الله.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
01:40 PM

"تكافل" تصرف الدفعة الأولى من الإعانة المالية لـ 270 ألف طالب وطالبة

وزير التعليم يقدّم الشكر للقيادة على الدعم السخي والمستمر للمؤسسة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أودعت مؤسسة تكافل الخيرية الدفعة الأولى من إعانات العام الدراسي الحالي، حيث تمّ إيداع مبالغ الإعانة في حسابات المدارس التي بدورها ستقوم بتقديم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين.

وشملت إعانات الدفعة الأولى ما يقارب 270 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 17 ألف مدرسة حكومية بمبلغ إجمالي يتجاوز 134 مليون ريال، حيث يمثل هذا الدعم الدفعة الأولى من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي التي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام المحتاجين في المملكة وبدعم مستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب وزير التعليم رئيس مجلس الأمناء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على الدعم السخي والمستمر للمؤسسة، ولكل ما يدعم الطلاب والطالبات المحتاجين لمواصلة تعليمهم واستمرار نجاح تحصيلهم العلمي.

وتشمل هذه الإعانات الطلاب والطالبات الذين سبق تسجيلهم نهاية العام الدراسي الماضي وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة، والذين تم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجّلة في وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتقدم تكافل عدداً من برامج الدعم الأخرى (المادي والمعنوي والتعليمي) للطلاب والطالبات المستفيدين من خدماتها، كما يمكن لطلبة تكافل الذين لم يشملهم الدعم المالي الاستفادة من باقي البرامج وللاطلاع على هذه المشاريع والتسجيل فيها عن طريق موقع المؤسسة www.takaful.org.sa.

وتأتي تلك البرامج والمشاريع لمساعدة الطلبة المستفيدين للنجاح والتفوق في دراستهم ومن ثم تحسين فرصهم الدراسية والوظيفية والعملية مستقبلاً، بإذن الله.

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