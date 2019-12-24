وفاة جدة الزميل "السلماني"

توفيت جدة الزميل عبد الرحمن يحيى السلماني، المحرر في "سبق"، إثر مرض عضال ألمّ بها، وصُلّي عليها ظهر أمس الاثنين، في خميس مشيط.



"سبق" تتقدّم بأحرّ التعازي والمواساة للزميل "السلماني"، ولذوي الفقيدة؛ داعية المولى -العلي القدير- أن يغفر لها ويرحمها.

