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بعد الإقبال الكبير.. استئناف التقديم في حملة "برًّا بمكة" من الغد ولمدة أسبوع

إمارة المنطقة توضّح: استبعاد من سبق لهم الاستفادة.. وجارٍ التعامل مع المسجلين

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أنه ‏نظرًا للإقبال الكبير على حملة ‎"برًّا بمكة"؛ فقد تقرر استئناف التقديم لمن لم يتمكنوا من التسجيل في الحملة، لمدة أسبوع بداية من غد الجمعة.

وقالت الإمارة إنه فيما سيتم استبعاد من سبق لهم الاستفادة من الدعم.

وأكدت الإمارة أنه تم دعم نحو 200 ألف مستفيد، ويجري حاليًّا التعامل مع الحالات المسجلة سابقًا التي لم يصلها الدعم.

إمارة منطقة مكة المكرمة حملة ‎برًّا بمكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد الإقبال الكبير.. استئناف التقديم في حملة "برًّا بمكة" من الغد ولمدة أسبوع
سبق

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أنه ‏نظرًا للإقبال الكبير على حملة ‎"برًّا بمكة"؛ فقد تقرر استئناف التقديم لمن لم يتمكنوا من التسجيل في الحملة، لمدة أسبوع بداية من غد الجمعة.

وقالت الإمارة إنه فيما سيتم استبعاد من سبق لهم الاستفادة من الدعم.

وأكدت الإمارة أنه تم دعم نحو 200 ألف مستفيد، ويجري حاليًّا التعامل مع الحالات المسجلة سابقًا التي لم يصلها الدعم.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
09:59 PM

بعد الإقبال الكبير.. استئناف التقديم في حملة "برًّا بمكة" من الغد ولمدة أسبوع

إمارة المنطقة توضّح: استبعاد من سبق لهم الاستفادة.. وجارٍ التعامل مع المسجلين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
6
2,925

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أنه ‏نظرًا للإقبال الكبير على حملة ‎"برًّا بمكة"؛ فقد تقرر استئناف التقديم لمن لم يتمكنوا من التسجيل في الحملة، لمدة أسبوع بداية من غد الجمعة.

وقالت الإمارة إنه فيما سيتم استبعاد من سبق لهم الاستفادة من الدعم.

وأكدت الإمارة أنه تم دعم نحو 200 ألف مستفيد، ويجري حاليًّا التعامل مع الحالات المسجلة سابقًا التي لم يصلها الدعم.

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