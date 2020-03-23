ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" في النمسا إلى 3611 حالةً
الاختبارات الطبية أجريت لنحو 23 ألفًا
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في النمسا اليوم إلى 3611 حالةً.
وقال بيان لوزارة الصحة النمساوية اليوم إن منحى الإصابة عاد إلى الارتفاع بعد تباطؤ نسبي سابق، لافتًا إلى ارتفاع الإصابات الجديدة إلى ثلاثة آلاف و611 .
وذكر البيان أن اختبارات طبية أجريت لنحو 23 ألفًا و 429 ألف حالة حتى الآن كما سُجلت 16 حالة وفاة.
النمسا
فيروس كورونا الجديد
ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" في النمسا إلى 3611 حالةً
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-23
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في النمسا اليوم إلى 3611 حالةً.
وقال بيان لوزارة الصحة النمساوية اليوم إن منحى الإصابة عاد إلى الارتفاع بعد تباطؤ نسبي سابق، لافتًا إلى ارتفاع الإصابات الجديدة إلى ثلاثة آلاف و611 .
وذكر البيان أن اختبارات طبية أجريت لنحو 23 ألفًا و 429 ألف حالة حتى الآن كما سُجلت 16 حالة وفاة.
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
02:43 PM
ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" في النمسا إلى 3611 حالةً
الاختبارات الطبية أجريت لنحو 23 ألفًا
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في النمسا اليوم إلى 3611 حالةً.
وقال بيان لوزارة الصحة النمساوية اليوم إن منحى الإصابة عاد إلى الارتفاع بعد تباطؤ نسبي سابق، لافتًا إلى ارتفاع الإصابات الجديدة إلى ثلاثة آلاف و611 .
وذكر البيان أن اختبارات طبية أجريت لنحو 23 ألفًا و 429 ألف حالة حتى الآن كما سُجلت 16 حالة وفاة.