أمير مكة بالنيابة يزور اللواء "الفعر".. وقصص الماضي تسعد الحضور

استعادا بعض المواقف التي حدثت بعفوية وعبَّرت عن حُسن التصرف

زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء اللواء الشريف أحمد بن سلطان الفعر بمزرعته في الطائف.

وتفصيلاً، كان في استقبال الأمير بدر لدى وصوله اللواء أحمد الفعر، بحضور طارق بن مساعد السديري، وأمين جدة صالح التركي، ووكيل إمارة منطقة مكة الدكتور هشام الفالح، وأمين الطائف محمد آل هميل، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، والمدير العام للمرور اللواء محمد البسامي، وعدد من المدعوين.

واستعاد اللواء "الفعر" للأمير بدر بن سلطان قصصًا من الماضي الجميل، وبعض المواقف التي حدثت بكل عفوية، وكيف يكون لها من حسن تصرف؛ وهو ما نال إعجاب الحضور.

وشارك الأمير بدر الحضور مأدبة الغداء في مزرعة اللواء "الفعر"، ثم غادر إلى مدينة جدة.