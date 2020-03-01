النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القاسمي" يتفقد التحضيرات النهائية للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي

ينظم في "إكسبو الشارقة" يومي 4 و5 مارس المقبل

أكد رئيس مجلس الشارقة للإعلام الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، سعي إمارة الشارقة لتطوير قطاع الاتصال الحكومي من خلال إبراز أهميته باعتباره ضرورة إنسانية لتحقيق تواصل أمثل بين الحكومة والجمهور وبين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم إلى مركز إكسبو الشارقة، لتفقد التحضيرات النهائية للدورة التاسعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تحت رعاية عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، يومي الرابع والخامس من مارس المقبل.

وأشار إلى أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وهو يستعد لإطلاق دورته التاسعة، أسهم منذ انطلاق دورته الأولى في الارتقاء بهذا القطاع، ويعتزم استكمال مسيرته في تطوير آلياته وأدواته وتوجهاته على مستوى العالم.

وتفقد القاسمي، الاستعدادات واللمسات الأخيرة المتعلقة بانطلاق المنتدى الذي يستضيف 64 شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين، ونخبة من المفكرين العرب والخبراء يمثلون 16 دولة عربية وأجنبية، واطلع على مختلف الأعمال الجارية، والتجهيزات اللوجستية، إلى جانب القاعات التي تم تجهيزها بأحدث الوسائل والأنظمة البصرية والصوتية، والمخصصة لاستضافة 57 فعالية تتضمن جلسات حوارية وتفاعلية وخطابات ملهمة وورشًا تدريبية ومنصات متنوعة.

كما التقى رئيس مجلس الشارقة للإعلام، خلال جولته، رؤساء اللجان التنظيمية للمنتدى، وأعرب عن شكره وتقديره لهم على جهودهم، كما ثمن التنظيم الذي تتولاه الفرق الفنية، مؤكداً عزم الإمارة على تقديم دورة جديدة من المنتدى من حيث ابتكار المحتوى وعمق البحث والقدرة على التأثير في قدرة المؤسسات والحكومات على التعامل مع واقع الاتصال الآخذ بالتغير بسرعات كبيرة وفي اتجاهات عدة بآن واحد.

سلطان بن أحمد القاسمي المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"القاسمي" يتفقد التحضيرات النهائية للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي
سبق

أكد رئيس مجلس الشارقة للإعلام الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، سعي إمارة الشارقة لتطوير قطاع الاتصال الحكومي من خلال إبراز أهميته باعتباره ضرورة إنسانية لتحقيق تواصل أمثل بين الحكومة والجمهور وبين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم إلى مركز إكسبو الشارقة، لتفقد التحضيرات النهائية للدورة التاسعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تحت رعاية عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، يومي الرابع والخامس من مارس المقبل.

وأشار إلى أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وهو يستعد لإطلاق دورته التاسعة، أسهم منذ انطلاق دورته الأولى في الارتقاء بهذا القطاع، ويعتزم استكمال مسيرته في تطوير آلياته وأدواته وتوجهاته على مستوى العالم.

وتفقد القاسمي، الاستعدادات واللمسات الأخيرة المتعلقة بانطلاق المنتدى الذي يستضيف 64 شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين، ونخبة من المفكرين العرب والخبراء يمثلون 16 دولة عربية وأجنبية، واطلع على مختلف الأعمال الجارية، والتجهيزات اللوجستية، إلى جانب القاعات التي تم تجهيزها بأحدث الوسائل والأنظمة البصرية والصوتية، والمخصصة لاستضافة 57 فعالية تتضمن جلسات حوارية وتفاعلية وخطابات ملهمة وورشًا تدريبية ومنصات متنوعة.

كما التقى رئيس مجلس الشارقة للإعلام، خلال جولته، رؤساء اللجان التنظيمية للمنتدى، وأعرب عن شكره وتقديره لهم على جهودهم، كما ثمن التنظيم الذي تتولاه الفرق الفنية، مؤكداً عزم الإمارة على تقديم دورة جديدة من المنتدى من حيث ابتكار المحتوى وعمق البحث والقدرة على التأثير في قدرة المؤسسات والحكومات على التعامل مع واقع الاتصال الآخذ بالتغير بسرعات كبيرة وفي اتجاهات عدة بآن واحد.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
04:39 PM

"القاسمي" يتفقد التحضيرات النهائية للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي

ينظم في "إكسبو الشارقة" يومي 4 و5 مارس المقبل

A A A
حامد العلي - الرياض
0
612

أكد رئيس مجلس الشارقة للإعلام الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، سعي إمارة الشارقة لتطوير قطاع الاتصال الحكومي من خلال إبراز أهميته باعتباره ضرورة إنسانية لتحقيق تواصل أمثل بين الحكومة والجمهور وبين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم إلى مركز إكسبو الشارقة، لتفقد التحضيرات النهائية للدورة التاسعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تحت رعاية عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، يومي الرابع والخامس من مارس المقبل.

وأشار إلى أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وهو يستعد لإطلاق دورته التاسعة، أسهم منذ انطلاق دورته الأولى في الارتقاء بهذا القطاع، ويعتزم استكمال مسيرته في تطوير آلياته وأدواته وتوجهاته على مستوى العالم.

وتفقد القاسمي، الاستعدادات واللمسات الأخيرة المتعلقة بانطلاق المنتدى الذي يستضيف 64 شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين، ونخبة من المفكرين العرب والخبراء يمثلون 16 دولة عربية وأجنبية، واطلع على مختلف الأعمال الجارية، والتجهيزات اللوجستية، إلى جانب القاعات التي تم تجهيزها بأحدث الوسائل والأنظمة البصرية والصوتية، والمخصصة لاستضافة 57 فعالية تتضمن جلسات حوارية وتفاعلية وخطابات ملهمة وورشًا تدريبية ومنصات متنوعة.

كما التقى رئيس مجلس الشارقة للإعلام، خلال جولته، رؤساء اللجان التنظيمية للمنتدى، وأعرب عن شكره وتقديره لهم على جهودهم، كما ثمن التنظيم الذي تتولاه الفرق الفنية، مؤكداً عزم الإمارة على تقديم دورة جديدة من المنتدى من حيث ابتكار المحتوى وعمق البحث والقدرة على التأثير في قدرة المؤسسات والحكومات على التعامل مع واقع الاتصال الآخذ بالتغير بسرعات كبيرة وفي اتجاهات عدة بآن واحد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,910
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,563
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,801
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,048

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة