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"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على الحناكية والمهد

قال: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية والحالة تستمر حتى الساعة 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي الحناكية والمهد.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على الحناكية والمهد
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي الحناكية والمهد.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
08:45 AM

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على الحناكية والمهد

قال: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية والحالة تستمر حتى الساعة 7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي الحناكية والمهد.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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