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القصيم .. الإطاحة بشخص يعرض كائنات فطرية برية مصيدة، والتباهي بذلك ونشره وتوثيقه

السحيباني: عقوبة عرض الكائنات البرية المصيدة غرامة تبلغ (20) ألف ريال

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يعرض كائنات فطرية برية مصيدة، والتباهي بذلك ونشره وتوثيقه، ما يعد مخالفة لنظام البيئة، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة، بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي، من تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية ، وإحالته لفرع النيابة العامة.

وبيّن المقدم السحيباني أن عقوبة عرض الكائنات البرية المصيدة غرامة تبلغ (20) ألف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

شرطة القصيم النيابة العامة

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القصيم .. الإطاحة بشخص يعرض كائنات فطرية برية مصيدة، والتباهي بذلك ونشره وتوثيقه
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يعرض كائنات فطرية برية مصيدة، والتباهي بذلك ونشره وتوثيقه، ما يعد مخالفة لنظام البيئة، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة، بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي، من تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية ، وإحالته لفرع النيابة العامة.

وبيّن المقدم السحيباني أن عقوبة عرض الكائنات البرية المصيدة غرامة تبلغ (20) ألف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
12:33 AM

القصيم .. الإطاحة بشخص يعرض كائنات فطرية برية مصيدة، والتباهي بذلك ونشره وتوثيقه

السحيباني: عقوبة عرض الكائنات البرية المصيدة غرامة تبلغ (20) ألف ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يعرض كائنات فطرية برية مصيدة، والتباهي بذلك ونشره وتوثيقه، ما يعد مخالفة لنظام البيئة، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة، بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي، من تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية ، وإحالته لفرع النيابة العامة.

وبيّن المقدم السحيباني أن عقوبة عرض الكائنات البرية المصيدة غرامة تبلغ (20) ألف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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