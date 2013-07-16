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شرطة مكة تطيح بلص سرق مبلغ 100 ألف ريال من خزنة أحد المنازل

اشتبه فيه رجال البحث وضبط المبلغ بحوزته.. والقضية بحوزة النيابة

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة ممثلة في تحريات وبحث شرطة الكعكية، من ضبط مقيم بعد قيامه بسرقة مبلغ مالي يقدر بـ100 ألف ريال من أحد المنازل غرب مكة.

وتفصيلاً تلقى مركز شرطة الكعكية بلاغاً عن وقوع سرقة من خزنة بأحد المنازل بكعكية مكة تحوي مبلغاً يقدر بـ 100 ألف ريال.

وعلى الفور وجه مدير شرطة العاصمة المقدسة مدير شرطة الكعكية بالبحث عن الجناة وتولي ملف القضية، وبدوره عكف رجال التحريات والبحث بشرطة الكعكية على تتبع خيوط القضية.

واشتبه رجال التحريات والبحث في أحد الأشخاص إذ أشارت المصادر إلى احتمال أن يكون له ارتباط باختفاء المبلغ المالي.

وقد جرى تتبع الشخص ومن خلال البحث والتحري تمت مداهمته في منزله الواقع في أحد الأحياء القديمة في المسفلة وضبط بحوزته المبلغ كاملاً قبل أن يقوم بالتصرف فيه، واتضح أنه مقيم بنغالي في العقد الخامس من العمر ليتم تصديق أقواله ورفع ملف القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

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شرطة مكة تطيح بلص سرق مبلغ 100 ألف ريال من خزنة أحد المنازل
سبق

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة ممثلة في تحريات وبحث شرطة الكعكية، من ضبط مقيم بعد قيامه بسرقة مبلغ مالي يقدر بـ100 ألف ريال من أحد المنازل غرب مكة.

وتفصيلاً تلقى مركز شرطة الكعكية بلاغاً عن وقوع سرقة من خزنة بأحد المنازل بكعكية مكة تحوي مبلغاً يقدر بـ 100 ألف ريال.

وعلى الفور وجه مدير شرطة العاصمة المقدسة مدير شرطة الكعكية بالبحث عن الجناة وتولي ملف القضية، وبدوره عكف رجال التحريات والبحث بشرطة الكعكية على تتبع خيوط القضية.

واشتبه رجال التحريات والبحث في أحد الأشخاص إذ أشارت المصادر إلى احتمال أن يكون له ارتباط باختفاء المبلغ المالي.

وقد جرى تتبع الشخص ومن خلال البحث والتحري تمت مداهمته في منزله الواقع في أحد الأحياء القديمة في المسفلة وضبط بحوزته المبلغ كاملاً قبل أن يقوم بالتصرف فيه، واتضح أنه مقيم بنغالي في العقد الخامس من العمر ليتم تصديق أقواله ورفع ملف القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
09:01 PM
اخر تعديل
16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
12:00 AM

شرطة مكة تطيح بلص سرق مبلغ 100 ألف ريال من خزنة أحد المنازل

اشتبه فيه رجال البحث وضبط المبلغ بحوزته.. والقضية بحوزة النيابة

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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6,719

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة ممثلة في تحريات وبحث شرطة الكعكية، من ضبط مقيم بعد قيامه بسرقة مبلغ مالي يقدر بـ100 ألف ريال من أحد المنازل غرب مكة.

وتفصيلاً تلقى مركز شرطة الكعكية بلاغاً عن وقوع سرقة من خزنة بأحد المنازل بكعكية مكة تحوي مبلغاً يقدر بـ 100 ألف ريال.

وعلى الفور وجه مدير شرطة العاصمة المقدسة مدير شرطة الكعكية بالبحث عن الجناة وتولي ملف القضية، وبدوره عكف رجال التحريات والبحث بشرطة الكعكية على تتبع خيوط القضية.

واشتبه رجال التحريات والبحث في أحد الأشخاص إذ أشارت المصادر إلى احتمال أن يكون له ارتباط باختفاء المبلغ المالي.

وقد جرى تتبع الشخص ومن خلال البحث والتحري تمت مداهمته في منزله الواقع في أحد الأحياء القديمة في المسفلة وضبط بحوزته المبلغ كاملاً قبل أن يقوم بالتصرف فيه، واتضح أنه مقيم بنغالي في العقد الخامس من العمر ليتم تصديق أقواله ورفع ملف القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

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