احتفل الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي بزفاف كريمته إلى الشاب سعد بن محمد النمر وذلك بقاعة نيارة بالرياض، بحضور عددٍ من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة.
"آل الشيخ" يحتفل بزفاف كريمته في الرياض
احتفل الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي بزفاف كريمته إلى الشاب سعد بن محمد النمر وذلك بقاعة نيارة بالرياض، بحضور عددٍ من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة.
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"آل الشيخ" يحتفل بزفاف كريمته في الرياضصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-31
31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
11:12 PM
"آل الشيخ" يحتفل بزفاف كريمته في الرياض
احتفل الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي بزفاف كريمته إلى الشاب سعد بن محمد النمر وذلك بقاعة نيارة بالرياض، بحضور عددٍ من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة.
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