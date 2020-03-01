وقالت السلطات إن الحالة هي لرجل (78 عاماً) توفي صباح اليوم الاحد في مستشفى في مدينة بيرث، وكان من الذين تم إجلاؤهم من السفينة السياحية "دايموند برينسس"، التي كانت تخضع للحجر الصحي في اليابان بعد اكتشاف عشرات الإصابات على متنها.

أعلنت السلطات الصحية في ولاية غرب أستراليا تسجيل أول حالة وفاة في أستراليا بسبب فيروس كورونا.

أستراليا: تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-01 أعلنت السلطات الصحية في ولاية غرب أستراليا تسجيل أول حالة وفاة في أستراليا بسبب فيروس كورونا. وقالت السلطات إن الحالة هي لرجل (78 عاماً) توفي صباح اليوم الاحد في مستشفى في مدينة بيرث، وكان من الذين تم إجلاؤهم من السفينة السياحية "دايموند برينسس"، التي كانت تخضع للحجر الصحي في اليابان بعد اكتشاف عشرات الإصابات على متنها.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 08:30 AM

أستراليا: تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لرجل "78 عاماً" .. تُوفي صباح اليوم الأحد في المستشفى





A A A





0 مشاركة

أعلنت السلطات الصحية في ولاية غرب أستراليا تسجيل أول حالة وفاة في أستراليا بسبب فيروس كورونا.

وقالت السلطات إن الحالة هي لرجل (78 عاماً) توفي صباح اليوم الاحد في مستشفى في مدينة بيرث، وكان من الذين تم إجلاؤهم من السفينة السياحية "دايموند برينسس"، التي كانت تخضع للحجر الصحي في اليابان بعد اكتشاف عشرات الإصابات على متنها.