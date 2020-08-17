ضمن دعم العمل الحر.. بنك التنمية الاجتماعية ببيشة يسلم 14 رياديًا مركباتهم

بلغ عدد القروض أكثر من ٣٥٠٠ بقيمة إجمالية ٢٢٩ مليون ريال

ضمن الجهود التي يقودها بنك التنمية الاجتماعية لتحفيز ممارسة العمل الحر للمواطنين القادرين على العمل لإيجاد فرص عمل للمواطنين لزيادة مدخولاتهم، سلم بنك التنمية الاجتماعية فرع بيشة اليوم، 14 رياديًا مركباتهم بقيمة مالية تبلغ 1.315.176 ريالاً، بحضور محافظ محافظة بيشة محمد بن سعيد بن سبرة، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمحافظة.

وقال مدير فرع البنك بمحافظة بيشة محمد آل جمان، إنه انطلاقًا من دور البنك في تعزيز الاستقلال المالي للأفراد من خلال حزمة من المنتجات التمويلية، التي من شأنها المساهمة في تمكين المواطنين، تم إطلاق في وقت سابق منتج نفاذ كأول منتج تمويلي متخصص لتمويل العمل الحر، مبينًا ان هذا المنتج يستهدف العاطلين عن العمل أو ذوي الرواتب الأقل من 14 ألف ريال، ويرغبون في ممارسة العمل الحر لزيادة الدخل.

وبين "آل جمان" أنه -وبحضور محافظ محافظة بيشة وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمحافظة- تم اليوم تسليم دفعة جديدة لمسار تطبيقات التوصيل، حيث تم تمويل 14 رياديًا بقيمة مالية تتجاوز المليون وثلاثمائة ألف ريال، مبينًا أن مسار تطبيقات النقل سيحقق للشباب والشابات دخلاً مناسبًا يقودهم إلى الاستقلال المالي وزيادة دخولهم.

وكان البنك قد أعلن في وقت سابق، عن إطلاق منتج "نفاذ" كأول منتج تمويلي متخصص لتمويل العمل الحرة ضمن مبادرات البنك التي أعلن عنها مؤخرًا، وبمبلغ تمويلي يصل إلى 150 ألف ريال، مستهدفًا تمويل المواطنين من ممارسي الأعمال الحرة وذوي الحرف والمهارات المتخصصة، حيث تم تمويل ٣٥٠٠ ريادي بقيمة إجمالية تجاوزت الـ ٣٠٠ مليون ريال منذ إطلاق منتج نفاذ تمويل العمر الحر، مطلع ٢٠٢٠.

يذكر أن البنك بوابة التمويل الأكبر والأوسع نفاذًا للأفراد والمنشآت الناشئة والصغيرة، عبر عدد من المنتجات والخدمات التي يقدمها واستفاد منها أكثر من ثلاثة ملايين مواطن ومواطنة منذ تأسيس البنك في عام 1391هـ، حيث تجاوز حجم الدعم والتمويل 107 مليارات ريال، ويمكن للراغبين الاستفادة من منتجات وخدمات البنك زيارة الموقع الإلكتروني.