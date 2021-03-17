مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 9602.26 نقطة

بتداولات بلغت 11 مليار ريال لأكثر من 470 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 58.01 نقطة ليقفل عند مستوى 9602.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 470 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 455 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 71 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة الحكير، والجزيرة ريت، والصناعات الكهربائية، والإعادة السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سابتكو، والجوف، واليمامة للحديد، ومدينة المعرفة، ومتطورة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و8.66%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، وبترو رابغ، وإعمار، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، وبترو رابغ، وزين السعودية، والصناعات الكهربائية، وسابتكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 117.54 نقطة ليقفل عند مستوى 23828.68 نقطة، وبتداولات بلغت 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 290 ألف سهم تقاسمتها 950 صفقة.