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سحب رعدية ممطرة على جازان.. و"الأرصاد" تنبّه

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على 4 محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية على محافظات: الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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سحب رعدية ممطرة على جازان.. و"الأرصاد" تنبّه
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية على محافظات: الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
09:18 AM

سحب رعدية ممطرة على جازان.. و"الأرصاد" تنبّه

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على 4 محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية على محافظات: الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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