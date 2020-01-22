انطلاق الملتقى العلمي الـ19 "تاريخ وحضارة مكة" بجامعة أم القرى

مناقشة 39 ورقة علمية بمشاركة 300 أكاديمي في العابدية

انطلقت اليوم، أعمال جلسات الملتقى العلمي الـ19 الذي تنظمه جامعة أم القرى بالتعاون مع الجمعية التاريخية السعودية، بعنوان "تاريخ وحضارة مكة المكرمة عبر العصور" لمناقشة 39 ورقة علمية، بمشاركة نحو 300 أكاديمي، وذلك في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالعابدية.



واستهلّت الجلسات العلمية في اليوم الأول عرض 18 ورقة علمية عبر جلسات ثلاث، تمثّلت الورقات في بحث بعنوان "الإجازات العلمية عند الأندلسيين من خلال رحلاتهم إلى مكة المكرمة من القرن الرابع الهجري إلى القرن الثامن الهجري"، وبحث آخر بعنوان "رحلات حج علم الدين القاسم بن محمد البرزالي 688 - 739هـ/ 1289 - 1339م.



كما تم التطرق لورقة علمية بعنوان "الترفيه والتسلية في الحياة المكية قبيل البعثة النبوية"، و"التنظيمات والترتيبات العسكرية عند قريش قبل الإسلام".



وتناولت الجلسة الأولى "المدرسة الأفضلية وأثرها الحضاري في مكة المكرمة منذ نشأتها حتى نهاية القرن التاسع الهجري"، وموضوعًا آخر عن "مراسم فتح باب الكعبة المشرفة منذ ظهور الإسلام حتى القرن 8هـ / 14م.



وتناولت الجلسة الثانية في محاورها "علاقات مكة المكرمة بجوارها القبلي في عصر النبوة.. العلاقات مع بكر الكنانية نموذجًا"، وورقة بعنوان "العمارة الإسلامية في مكة المكرمة خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين"، وورقة بعنوان "الدلالات الحضارية لمعثورات الحضارة الأشولية في وداي فاطمة في الفترة من (250000 إلى 1000 ق.م)، و"الأربطة في مكة المكرمة من خلال سجلين من سجلات الصرة العثمانية (1023هـ/ 1614م – 1260هـ 1844)، و"مكة المكرمة في المؤلفات الصينية"، وورقة بعنوان "تجارة مكة في القرن السادس الميلادي: المعادن أنموذجًا".



وتطرقت الجلسة العلمية الثالثة إلى "الصواعق في مكة المكرمة من القرن الأول إلى القرن العاشر الهجري/ السابع إلى السابع عشر الميلادي: دراسة تاريخية نسبية استشرافية"، وحملت الورقة العلمية الثانية عنوان "النهضة الصحية في مكة المكرمة في عهد الملك عبدالعزيز"، وحمل بحث آخر عنوان "استقبال الملك عبدالعزيز لوفود الحجيج من أقطار المغرب العربي (1350 - 1373هــ / 1931 - 1953م).

وتحدثت الورقة الرابعة عن "مكة بين أطماع عثمان بن حويرث والبيزنطيين في القرن السادس الميلادي.. دراسة في ضوء المصادر التاريخية"، وعرضت أيضًا بحثًا بعنوان "عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر مصدرًا من مصادر تاريخ مكة المكرمة".



واختتمت الجلسة الثالثة بورقة عمل بعنوان "دور علماء مكة في العلوم الشرعية في المسجد النبوي في عهد الملك عبدالعزيز (1343- 1373هـ).



ويواصل الملتقى جلساته العلمية اليوم الخميس، بمناقشة 21 بحثاً عبر ثلاث جلسات علمية، وفعالياته المصاحبة؛ منها معرض للصور التاريخية، وآخر لتعظيم البلد الحرام، والأزياء المكية، والفنون التشكيلية، والسيارات الكلاسيكية، وكذلك مجموعة من المخطوطات المكية.