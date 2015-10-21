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فيديو انتقام أمّ.. نهاية مروعة لتمساح حاول قتل فيل صغير

حاول التمساح الهروب دون جدوى

كشف شريط فيديو صادم لحظة انتقام أنثى فيل من تمساح ضخم حاول قتل صغيرها في المياه الضحلة لنهر زامبيزي في زامبيا بإفريقيا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يظهر الفيديو الفيلة الأم وهي تسحق بأقدامها ورأسها جسد التمساح الضخم في المياه الضحلة.

ويحاول التمساح الهروب تحت سطح المياه، لكن الأم لا تتوقف عن دهسه وسحقه.

وبعد فترة قصيرة، تمسك الأم بالتمساح الضخم من ذيله وترفعه بعيدًا عن الماء، ولا يبدي التمساح أي مقاومة أو حركة، مما يشير إلى أنه كان ميتًا أو مصابًا بجروح قاتلة.

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فيديو انتقام أمّ.. نهاية مروعة لتمساح حاول قتل فيل صغير
سبق

كشف شريط فيديو صادم لحظة انتقام أنثى فيل من تمساح ضخم حاول قتل صغيرها في المياه الضحلة لنهر زامبيزي في زامبيا بإفريقيا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يظهر الفيديو الفيلة الأم وهي تسحق بأقدامها ورأسها جسد التمساح الضخم في المياه الضحلة.

ويحاول التمساح الهروب تحت سطح المياه، لكن الأم لا تتوقف عن دهسه وسحقه.

وبعد فترة قصيرة، تمسك الأم بالتمساح الضخم من ذيله وترفعه بعيدًا عن الماء، ولا يبدي التمساح أي مقاومة أو حركة، مما يشير إلى أنه كان ميتًا أو مصابًا بجروح قاتلة.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
05:29 PM

فيديو انتقام أمّ.. نهاية مروعة لتمساح حاول قتل فيل صغير

حاول التمساح الهروب دون جدوى

A A A
أيمن حسن - الرياض
6
10,745

كشف شريط فيديو صادم لحظة انتقام أنثى فيل من تمساح ضخم حاول قتل صغيرها في المياه الضحلة لنهر زامبيزي في زامبيا بإفريقيا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يظهر الفيديو الفيلة الأم وهي تسحق بأقدامها ورأسها جسد التمساح الضخم في المياه الضحلة.

ويحاول التمساح الهروب تحت سطح المياه، لكن الأم لا تتوقف عن دهسه وسحقه.

وبعد فترة قصيرة، تمسك الأم بالتمساح الضخم من ذيله وترفعه بعيدًا عن الماء، ولا يبدي التمساح أي مقاومة أو حركة، مما يشير إلى أنه كان ميتًا أو مصابًا بجروح قاتلة.

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