بالفيديو المظاهرات تصيب السياحة الهندية بالشلل.. والسفارة للسعوديين: "انتبهوا وراجعونا"

الحزب الحاكم يحاول فرض منح الجنسية لغير المسلمين

انطلقت موجات عارمة من المظاهرات في معظم المدن الهندية؛ مما أدى إلى شلل المرافق السياحية والحذر من السفر للهند؛ وذلك قبيل موافقة البرلمان الهندي على قانون الجنسية الذي طرحته حكومة الهند، ويتضمن العفو عن المهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين من ثلاث دول في بعض من دول الجوار وفق "ليورو نيوز".

وتسعى الحكومة الهندية عبر هذه الخطوة المثيرة للجدل، إلى منح حق المواطنة للأقليات الدينية الوافدة من كل من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان.

وتقول الحكومة، التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب الهندي الهندوسي): إن ذلك سيوفر ملاذًا للفارّين من الاضطهاد الديني؛ بينما يقول مراقبون: إن مشروع القانون جزء من أجندة الحزب الحاكم لتهميش المسلمين.

فيما دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الهند، المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين في الهند، إلى توخي الحيطة والحذر بشأن حدوث مظاهرات في عدد من الولايات الهندية الشمالية الشرقية، وتجنب أماكن المظاهرات في الولايات الهندية المختلفة.