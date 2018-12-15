النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو المظاهرات تصيب السياحة الهندية بالشلل.. والسفارة للسعوديين: "انتبهوا وراجعونا"

الحزب الحاكم يحاول فرض منح الجنسية لغير المسلمين

انطلقت موجات عارمة من المظاهرات في معظم المدن الهندية؛ مما أدى إلى شلل المرافق السياحية والحذر من السفر للهند؛ وذلك قبيل موافقة البرلمان الهندي على قانون الجنسية الذي طرحته حكومة الهند، ويتضمن العفو عن المهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين من ثلاث دول في بعض من دول الجوار وفق "ليورو نيوز".

وتسعى الحكومة الهندية عبر هذه الخطوة المثيرة للجدل، إلى منح حق المواطنة للأقليات الدينية الوافدة من كل من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان.

وتقول الحكومة، التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب الهندي الهندوسي): إن ذلك سيوفر ملاذًا للفارّين من الاضطهاد الديني؛ بينما يقول مراقبون: إن مشروع القانون جزء من أجندة الحزب الحاكم لتهميش المسلمين.

فيما دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الهند، المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين في الهند، إلى توخي الحيطة والحذر بشأن حدوث مظاهرات في عدد من الولايات الهندية الشمالية الشرقية، وتجنب أماكن المظاهرات في الولايات الهندية المختلفة.

المظاهرات الهندية الهند السفارة السعودية في الهند

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

اعلان
بالفيديو المظاهرات تصيب السياحة الهندية بالشلل.. والسفارة للسعوديين: "انتبهوا وراجعونا"
سبق

انطلقت موجات عارمة من المظاهرات في معظم المدن الهندية؛ مما أدى إلى شلل المرافق السياحية والحذر من السفر للهند؛ وذلك قبيل موافقة البرلمان الهندي على قانون الجنسية الذي طرحته حكومة الهند، ويتضمن العفو عن المهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين من ثلاث دول في بعض من دول الجوار وفق "ليورو نيوز".

وتسعى الحكومة الهندية عبر هذه الخطوة المثيرة للجدل، إلى منح حق المواطنة للأقليات الدينية الوافدة من كل من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان.

وتقول الحكومة، التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب الهندي الهندوسي): إن ذلك سيوفر ملاذًا للفارّين من الاضطهاد الديني؛ بينما يقول مراقبون: إن مشروع القانون جزء من أجندة الحزب الحاكم لتهميش المسلمين.

فيما دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الهند، المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين في الهند، إلى توخي الحيطة والحذر بشأن حدوث مظاهرات في عدد من الولايات الهندية الشمالية الشرقية، وتجنب أماكن المظاهرات في الولايات الهندية المختلفة.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
10:11 AM

بالفيديو المظاهرات تصيب السياحة الهندية بالشلل.. والسفارة للسعوديين: "انتبهوا وراجعونا"

الحزب الحاكم يحاول فرض منح الجنسية لغير المسلمين

A A A
خالد خليل - الرياض
5
7,387

انطلقت موجات عارمة من المظاهرات في معظم المدن الهندية؛ مما أدى إلى شلل المرافق السياحية والحذر من السفر للهند؛ وذلك قبيل موافقة البرلمان الهندي على قانون الجنسية الذي طرحته حكومة الهند، ويتضمن العفو عن المهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين من ثلاث دول في بعض من دول الجوار وفق "ليورو نيوز".

وتسعى الحكومة الهندية عبر هذه الخطوة المثيرة للجدل، إلى منح حق المواطنة للأقليات الدينية الوافدة من كل من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان.

وتقول الحكومة، التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب الهندي الهندوسي): إن ذلك سيوفر ملاذًا للفارّين من الاضطهاد الديني؛ بينما يقول مراقبون: إن مشروع القانون جزء من أجندة الحزب الحاكم لتهميش المسلمين.

فيما دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الهند، المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين في الهند، إلى توخي الحيطة والحذر بشأن حدوث مظاهرات في عدد من الولايات الهندية الشمالية الشرقية، وتجنب أماكن المظاهرات في الولايات الهندية المختلفة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,233
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,210
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,582
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,994

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة