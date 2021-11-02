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"مهرجان تمور مرات" ينطلق اليوم بنسخته الثانية "خيمة ومسرح ومزاد"

يستمر لمدة ٥ أيام.. ويحوي أجنحة الأترج والحرفيين وجداريات "وين بيتنا"

ينطلق مساء اليوم الثلاثاء مهرجان التمور بمحافظة مرات في نسخته الثانية ٢٠٢١، بعدد من الفعاليات والبرامج المصاحبة والأجنحة المتنوعة والأعمال الحرفية والتراثية.

وينظّم المهرجان بلدية محافظة مرات ولجنة التنمية الاجتماعية، ويشرف عليه زراعياً مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمرات، وسيستمر المهرجان ٥ أيام.

ويضم المهرجان عدداً من الأجنحة منها: خيمة التمور، وجناح أترنج محافظة مرات، ومزاد التمور، ومسرح الطفل، والأسر المنتجة والحرفيين، وساحة الزراعة والتراث، وجدارية وين بيتنا، وسيدشّن خلاله كتاب مرات "علامة ومعلومات" تأليف محمد الموسى، وعدد من المفاجآت والفعاليات.

وكان محافظ مرات أحمد بن سعود الحمين؛ قد رأس اجتماعاً للجنة المنظمة للمهرجان بحضور جميع الجهات الحكومية؛ لمناقشة الاستعدادات لانطلاق المهرجان وفعالياته.

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"مهرجان تمور مرات" ينطلق اليوم بنسخته الثانية "خيمة ومسرح ومزاد"
سبق

ينطلق مساء اليوم الثلاثاء مهرجان التمور بمحافظة مرات في نسخته الثانية ٢٠٢١، بعدد من الفعاليات والبرامج المصاحبة والأجنحة المتنوعة والأعمال الحرفية والتراثية.

وينظّم المهرجان بلدية محافظة مرات ولجنة التنمية الاجتماعية، ويشرف عليه زراعياً مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمرات، وسيستمر المهرجان ٥ أيام.

ويضم المهرجان عدداً من الأجنحة منها: خيمة التمور، وجناح أترنج محافظة مرات، ومزاد التمور، ومسرح الطفل، والأسر المنتجة والحرفيين، وساحة الزراعة والتراث، وجدارية وين بيتنا، وسيدشّن خلاله كتاب مرات "علامة ومعلومات" تأليف محمد الموسى، وعدد من المفاجآت والفعاليات.

وكان محافظ مرات أحمد بن سعود الحمين؛ قد رأس اجتماعاً للجنة المنظمة للمهرجان بحضور جميع الجهات الحكومية؛ لمناقشة الاستعدادات لانطلاق المهرجان وفعالياته.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
01:40 PM

"مهرجان تمور مرات" ينطلق اليوم بنسخته الثانية "خيمة ومسرح ومزاد"

يستمر لمدة ٥ أيام.. ويحوي أجنحة الأترج والحرفيين وجداريات "وين بيتنا"

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فلاح الجوفان - الرياض
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ينطلق مساء اليوم الثلاثاء مهرجان التمور بمحافظة مرات في نسخته الثانية ٢٠٢١، بعدد من الفعاليات والبرامج المصاحبة والأجنحة المتنوعة والأعمال الحرفية والتراثية.

وينظّم المهرجان بلدية محافظة مرات ولجنة التنمية الاجتماعية، ويشرف عليه زراعياً مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمرات، وسيستمر المهرجان ٥ أيام.

ويضم المهرجان عدداً من الأجنحة منها: خيمة التمور، وجناح أترنج محافظة مرات، ومزاد التمور، ومسرح الطفل، والأسر المنتجة والحرفيين، وساحة الزراعة والتراث، وجدارية وين بيتنا، وسيدشّن خلاله كتاب مرات "علامة ومعلومات" تأليف محمد الموسى، وعدد من المفاجآت والفعاليات.

وكان محافظ مرات أحمد بن سعود الحمين؛ قد رأس اجتماعاً للجنة المنظمة للمهرجان بحضور جميع الجهات الحكومية؛ لمناقشة الاستعدادات لانطلاق المهرجان وفعالياته.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,992
201,250 سيارة ..

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