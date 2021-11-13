القيادة تهنئ "كيشيدا" بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان
في برقيتين لخادم الحرمين وولي العهد
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد فوميو كيشيدا، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان.
وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيد فوميو كيشيدا، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان.
وأعرب سمو ولي العهد، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.
القيادة تهنئ "كيشيدا" بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-11-13
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد فوميو كيشيدا، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان.
وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيد فوميو كيشيدا، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان.
وأعرب سمو ولي العهد، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.
13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
10:16 AM
القيادة تهنئ "كيشيدا" بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد فوميو كيشيدا، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان.
وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيد فوميو كيشيدا، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للوزراء في اليابان.
وأعرب سمو ولي العهد، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب اليابان الصديق.