أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن بلدان مجموعة العشرين أيدوا خطة "Osaka Blue Ocean Vision" التي تقضي بوقف رمي النفايات البلاستيكية بالمحيطات قبل عام 2050. وقال آبي في مؤتمر صحفي ختامي بعد اختتام قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية: "تتحمل بلدان مجموعة العشرين التي تمثل 80% من الاقتصاد العالمي مسؤولية كبيرة.. ومن الصعب جدًّا حل القضايا البيئية العالمية بمشاركة عدد محدود من بلدان العالم فقط. ويجب أن ينضم العالم كله إلى هذا القرار. من المهم أننا متفقون على ذلك حاليًّا". ووفق ما نقلته "روسيا اليوم": أضاف أن "رمي النفايات البلاستيكية قضية لا يمكن أن يحلها عدد من بلدان العالم. وقد توحدت بلدان مجموعة العشرين الآن في قمتها ووافقت على خطة "Osaka Blue Ocean Vision" التي تنص على ضرورة خفض رمي النفايات البلاستيكية في المحيط بحلول عام 2050 إلى الصفر. وهذه هي الخطوة الكبيرة لحل هذه القضية. واتفقنا بشكل تمهيدي حول تنفيذه". وكانت وسائل إعلام أفادت سابقًا بأن اليابان تنوي تخفيض حجم النفايات من استخدام المنتجات البلاستيكية التي لا يمكن استخدامها إلا مرة واحدة بمقدار 25% بحلول عام 2030، والانتقال لاستخدام المواد النظيفة إيكولوجيًّا. وتطرح اليابان في الوقت الحالي أكثر حجم من النفايات البلاستيكية لشخص واحد بعد الولايات المتحدة التي تتصدر هذه القائمة. وتدل المعلومات على أن اليابانيين يُلقون سنويًّا نحو 4 ملايين طن من الزجاجات البلاستيكية فقط. ويرى علماء البيئة أن ما بين 4 و12 مليون طن من البلاستيك تُرمى في المحيط سنويًّا بشكل أو آخر؛ الأمر الذي يلحق ضررًا هائلًا بالبيئة. ويرى الخبراء أن حجم النفايات البلاستيكية في المحيط العالمي سيكون عام 2050 أكثر من حجم الأسماك.

قادة G20 يوافقون على خطة وقف رمي النفايات البلاستيكية في المحيطات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-29 أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن بلدان مجموعة العشرين أيدوا خطة "Osaka Blue Ocean Vision" التي تقضي بوقف رمي النفايات البلاستيكية بالمحيطات قبل عام 2050.



وقال آبي في مؤتمر صحفي ختامي بعد اختتام قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية: "تتحمل بلدان مجموعة العشرين التي تمثل 80% من الاقتصاد العالمي مسؤولية كبيرة.. ومن الصعب جدًّا حل القضايا البيئية العالمية بمشاركة عدد محدود من بلدان العالم فقط. ويجب أن ينضم العالم كله إلى هذا القرار. من المهم أننا متفقون على ذلك حاليًّا".



ووفق ما نقلته "روسيا اليوم": أضاف أن "رمي النفايات البلاستيكية قضية لا يمكن أن يحلها عدد من بلدان العالم. وقد توحدت بلدان مجموعة العشرين الآن في قمتها ووافقت على خطة "Osaka Blue Ocean Vision" التي تنص على ضرورة خفض رمي النفايات البلاستيكية في المحيط بحلول عام 2050 إلى الصفر. وهذه هي الخطوة الكبيرة لحل هذه القضية. واتفقنا بشكل تمهيدي حول تنفيذه".



وكانت وسائل إعلام أفادت سابقًا بأن اليابان تنوي تخفيض حجم النفايات من استخدام المنتجات البلاستيكية التي لا يمكن استخدامها إلا مرة واحدة بمقدار 25% بحلول عام 2030، والانتقال لاستخدام المواد النظيفة إيكولوجيًّا.



وتطرح اليابان في الوقت الحالي أكثر حجم من النفايات البلاستيكية لشخص واحد بعد الولايات المتحدة التي تتصدر هذه القائمة. وتدل المعلومات على أن اليابانيين يُلقون سنويًّا نحو 4 ملايين طن من الزجاجات البلاستيكية فقط.



ويرى علماء البيئة أن ما بين 4 و12 مليون طن من البلاستيك تُرمى في المحيط سنويًّا بشكل أو آخر؛ الأمر الذي يلحق ضررًا هائلًا بالبيئة. ويرى الخبراء أن حجم النفايات البلاستيكية في المحيط العالمي سيكون عام 2050 أكثر من حجم الأسماك.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440 12:26 PM

قادة G20 يوافقون على خطة وقف رمي النفايات البلاستيكية في المحيطات شينزو آبي: من الصعب حل القضايا البيئية العالمية بمشاركة عدد محدود من البلدان





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أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن بلدان مجموعة العشرين أيدوا خطة "Osaka Blue Ocean Vision" التي تقضي بوقف رمي النفايات البلاستيكية بالمحيطات قبل عام 2050.



وقال آبي في مؤتمر صحفي ختامي بعد اختتام قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية: "تتحمل بلدان مجموعة العشرين التي تمثل 80% من الاقتصاد العالمي مسؤولية كبيرة.. ومن الصعب جدًّا حل القضايا البيئية العالمية بمشاركة عدد محدود من بلدان العالم فقط. ويجب أن ينضم العالم كله إلى هذا القرار. من المهم أننا متفقون على ذلك حاليًّا".



ووفق ما نقلته "روسيا اليوم": أضاف أن "رمي النفايات البلاستيكية قضية لا يمكن أن يحلها عدد من بلدان العالم. وقد توحدت بلدان مجموعة العشرين الآن في قمتها ووافقت على خطة "Osaka Blue Ocean Vision" التي تنص على ضرورة خفض رمي النفايات البلاستيكية في المحيط بحلول عام 2050 إلى الصفر. وهذه هي الخطوة الكبيرة لحل هذه القضية. واتفقنا بشكل تمهيدي حول تنفيذه".



وكانت وسائل إعلام أفادت سابقًا بأن اليابان تنوي تخفيض حجم النفايات من استخدام المنتجات البلاستيكية التي لا يمكن استخدامها إلا مرة واحدة بمقدار 25% بحلول عام 2030، والانتقال لاستخدام المواد النظيفة إيكولوجيًّا.



وتطرح اليابان في الوقت الحالي أكثر حجم من النفايات البلاستيكية لشخص واحد بعد الولايات المتحدة التي تتصدر هذه القائمة. وتدل المعلومات على أن اليابانيين يُلقون سنويًّا نحو 4 ملايين طن من الزجاجات البلاستيكية فقط.



ويرى علماء البيئة أن ما بين 4 و12 مليون طن من البلاستيك تُرمى في المحيط سنويًّا بشكل أو آخر؛ الأمر الذي يلحق ضررًا هائلًا بالبيئة. ويرى الخبراء أن حجم النفايات البلاستيكية في المحيط العالمي سيكون عام 2050 أكثر من حجم الأسماك.