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تعرّف على الوقت الأمثل لشرب القهوة

لا يُنصح بها على معدة فارغة

قالت الطبيبة وأخصائية التغذية الروسية، إيرينا ليزون: إن تناول القهوة في الصباح لن يضر بالصحة في حال شربها مع الطعام أو بعده.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تحدثت الطبيبة لإذاعة "سبوتنيك" قائلة: "تحفز القهوة إنتاج حمض الهيدروكلوريك. وإذا شربت القهوة على معدة فارغة؛ فسيبدأ في المعدة إنتاج عصير هضم الطعام؛ لكن لا يوجد طعام فيها. ولدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، والأشخاص المعرضين لزيادة حموضة المعدة، خاصة مع التهاب المعدة؛ يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالألم وعدم الراحة والحموضة المعوية".

وأشارت الطبيبة إلى أن شرب القهوة في النهار لا يجب أن يصبح بديلًا عن تناول الطعام؛ إذ إن هذا المشروب لا يحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الإنسان؛ لكنه يمكن أن يكون وجبة خفيفة جيدة.

وأضافت: "يمكن أن تكون القهوة خيارًا للوجبات الخفيفة، إذا شربناها مع رغيف خبز؛ ستقلل من الجوع، وسيتلقى جسمنا الدهون؛ لكن الوجبة الرئيسية يجب أن تكون متوازنة بالفيتامينات والدهون والكربوهيدرات والبروتينات.

وأكدت أن هناك أشخاصًا يعتبرون القهوة بالنسبة لهم منعشة؛ لكن الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في النوم لا يجب أن يشربوا القهوة في المساء.

وتابعت: "القهوة لها تأثير محفز، لذلك لا يُنصح بشربها قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات. أما الأشخاص الذين يعانون من القلق واضطرابات النوم، فيفضل لهم شرب القهوة في الصباح فقط".

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تعرّف على الوقت الأمثل لشرب القهوة
سبق

قالت الطبيبة وأخصائية التغذية الروسية، إيرينا ليزون: إن تناول القهوة في الصباح لن يضر بالصحة في حال شربها مع الطعام أو بعده.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تحدثت الطبيبة لإذاعة "سبوتنيك" قائلة: "تحفز القهوة إنتاج حمض الهيدروكلوريك. وإذا شربت القهوة على معدة فارغة؛ فسيبدأ في المعدة إنتاج عصير هضم الطعام؛ لكن لا يوجد طعام فيها. ولدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، والأشخاص المعرضين لزيادة حموضة المعدة، خاصة مع التهاب المعدة؛ يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالألم وعدم الراحة والحموضة المعوية".

وأشارت الطبيبة إلى أن شرب القهوة في النهار لا يجب أن يصبح بديلًا عن تناول الطعام؛ إذ إن هذا المشروب لا يحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الإنسان؛ لكنه يمكن أن يكون وجبة خفيفة جيدة.

وأضافت: "يمكن أن تكون القهوة خيارًا للوجبات الخفيفة، إذا شربناها مع رغيف خبز؛ ستقلل من الجوع، وسيتلقى جسمنا الدهون؛ لكن الوجبة الرئيسية يجب أن تكون متوازنة بالفيتامينات والدهون والكربوهيدرات والبروتينات.

وأكدت أن هناك أشخاصًا يعتبرون القهوة بالنسبة لهم منعشة؛ لكن الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في النوم لا يجب أن يشربوا القهوة في المساء.

وتابعت: "القهوة لها تأثير محفز، لذلك لا يُنصح بشربها قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات. أما الأشخاص الذين يعانون من القلق واضطرابات النوم، فيفضل لهم شرب القهوة في الصباح فقط".

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
11:24 AM

تعرّف على الوقت الأمثل لشرب القهوة

لا يُنصح بها على معدة فارغة

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أيمن حسن - الرياض
5
5,913

قالت الطبيبة وأخصائية التغذية الروسية، إيرينا ليزون: إن تناول القهوة في الصباح لن يضر بالصحة في حال شربها مع الطعام أو بعده.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تحدثت الطبيبة لإذاعة "سبوتنيك" قائلة: "تحفز القهوة إنتاج حمض الهيدروكلوريك. وإذا شربت القهوة على معدة فارغة؛ فسيبدأ في المعدة إنتاج عصير هضم الطعام؛ لكن لا يوجد طعام فيها. ولدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، والأشخاص المعرضين لزيادة حموضة المعدة، خاصة مع التهاب المعدة؛ يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالألم وعدم الراحة والحموضة المعوية".

وأشارت الطبيبة إلى أن شرب القهوة في النهار لا يجب أن يصبح بديلًا عن تناول الطعام؛ إذ إن هذا المشروب لا يحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الإنسان؛ لكنه يمكن أن يكون وجبة خفيفة جيدة.

وأضافت: "يمكن أن تكون القهوة خيارًا للوجبات الخفيفة، إذا شربناها مع رغيف خبز؛ ستقلل من الجوع، وسيتلقى جسمنا الدهون؛ لكن الوجبة الرئيسية يجب أن تكون متوازنة بالفيتامينات والدهون والكربوهيدرات والبروتينات.

وأكدت أن هناك أشخاصًا يعتبرون القهوة بالنسبة لهم منعشة؛ لكن الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في النوم لا يجب أن يشربوا القهوة في المساء.

وتابعت: "القهوة لها تأثير محفز، لذلك لا يُنصح بشربها قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات. أما الأشخاص الذين يعانون من القلق واضطرابات النوم، فيفضل لهم شرب القهوة في الصباح فقط".

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