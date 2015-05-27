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"خدمات الرياض" تستقبل 4500 طلب إعانة لذوات الإعاقة في رمضان

"مالية وعينية".. بعد فحص حالة المتقدمة وتحديد مدى استحقاقها

استقبلت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة من الإناث، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال شهر رمضان الماضي، 4500 طلب إعانة مالية وعينية، بعد فحص حالة المتقدمة وتحديد مدى استحقاقها بحسب القواعد المنظمة لذلك.

وتشمل الطلبات المعتمدة "طلب تقييم الإعاقة الذي يحدد نوع الخدمة المقدمة للحالة، وطلبات البحث النفسي وإصدار التقارير الطبية، وحجز المواعيد، وطلبات الأجهزة الطبية المعينة، والإعانة المالية، وخدمة الإعفاء من رسوم تأشيرة العمالة المنزلية، وبطاقات تخفيض الطيران، وبطاقات التسهيلات المرورية، ومشاهد القبول في مراكز التأهيل الأهلية".

يذكر أن وحدة الخدمات المساندة للإناث بالرياض، طبقت مؤخرًا نظام "الموظف الشامل"، الذي يعتمد على تقديم الباحثات الاجتماعيات في جميع الخدمات للمستفيدات في الوقت نفسه؛ مما يضمن سرعة وسهولة توفير الخدمات ويحسن جودة الأداء في الوحدة.

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"خدمات الرياض" تستقبل 4500 طلب إعانة لذوات الإعاقة في رمضان
سبق

استقبلت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة من الإناث، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال شهر رمضان الماضي، 4500 طلب إعانة مالية وعينية، بعد فحص حالة المتقدمة وتحديد مدى استحقاقها بحسب القواعد المنظمة لذلك.

وتشمل الطلبات المعتمدة "طلب تقييم الإعاقة الذي يحدد نوع الخدمة المقدمة للحالة، وطلبات البحث النفسي وإصدار التقارير الطبية، وحجز المواعيد، وطلبات الأجهزة الطبية المعينة، والإعانة المالية، وخدمة الإعفاء من رسوم تأشيرة العمالة المنزلية، وبطاقات تخفيض الطيران، وبطاقات التسهيلات المرورية، ومشاهد القبول في مراكز التأهيل الأهلية".

يذكر أن وحدة الخدمات المساندة للإناث بالرياض، طبقت مؤخرًا نظام "الموظف الشامل"، الذي يعتمد على تقديم الباحثات الاجتماعيات في جميع الخدمات للمستفيدات في الوقت نفسه؛ مما يضمن سرعة وسهولة توفير الخدمات ويحسن جودة الأداء في الوحدة.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
07:31 PM

"خدمات الرياض" تستقبل 4500 طلب إعانة لذوات الإعاقة في رمضان

"مالية وعينية".. بعد فحص حالة المتقدمة وتحديد مدى استحقاقها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبلت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة من الإناث، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال شهر رمضان الماضي، 4500 طلب إعانة مالية وعينية، بعد فحص حالة المتقدمة وتحديد مدى استحقاقها بحسب القواعد المنظمة لذلك.

وتشمل الطلبات المعتمدة "طلب تقييم الإعاقة الذي يحدد نوع الخدمة المقدمة للحالة، وطلبات البحث النفسي وإصدار التقارير الطبية، وحجز المواعيد، وطلبات الأجهزة الطبية المعينة، والإعانة المالية، وخدمة الإعفاء من رسوم تأشيرة العمالة المنزلية، وبطاقات تخفيض الطيران، وبطاقات التسهيلات المرورية، ومشاهد القبول في مراكز التأهيل الأهلية".

يذكر أن وحدة الخدمات المساندة للإناث بالرياض، طبقت مؤخرًا نظام "الموظف الشامل"، الذي يعتمد على تقديم الباحثات الاجتماعيات في جميع الخدمات للمستفيدات في الوقت نفسه؛ مما يضمن سرعة وسهولة توفير الخدمات ويحسن جودة الأداء في الوحدة.

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