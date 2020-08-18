زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب وسط الفلبين

دفع السكان إلى الخروج من منازلهم

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر وسط الفلبين اليوم.

وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن مركز الزلزال يقع على بُعد خمسة كيلو مترات من بلدة كاتانجان في إقليم ماسبات (430 كيلو متراً جنوبي مانيلا).

وأضاف المعهد أن الزلزال تسبّب في إسقاط هياكل خفيفة ودفع السكان إلى الخروج من منازلهم، فيما لم تصدر تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وتابع: "تم تسجيل هزات ارتدادية لكنها جميعها كانت أقل قوة".

وتقع الفلبين على حزام النار في المحيط الهادئ، حيث يقع نحو 90 % من الزلازل في العالم.