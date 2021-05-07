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تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم

بمشاركة (86) طالباً من مختلف دول الخليج العربي في دورتها الـ 25

أقام مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز لذوي الإعاقة بالمدينة المنورة حفل تكريم الأطفال الفائزين بمسابقة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم في دورتها 25 وبمشاركة (86) طالباً وطالبة من مختلف دول الخليج العربي.

وتفصيلاً، فاز الطالب مهند علي الزهراني بالمركز الأول وهو من طلاب المركز، فيما حصلت الطالبة صبا تاج السر محمد على الترتيب من العشر الأوائل وتم تسليمهم الهدايا والشهادات من قبل إدارة المركز.

وعبر مدير عام مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز، هيثم عثمان، عن اعتزازه وقدم شكره للطلاب والطالبات المشاركين في المسابقة ولما حققوه من إنجاز في المسابقة ويأتي ذلك من الجهود المبذولة والدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - لذوي الإعاقة الفئة الغالية على نفوسنا جميعاً والاهتمام والمتابعة المباشرة من الأمير سلطان بن سلمان.

وشارك بالحفل عدد من الشخصيات المعروفة بالمدينة المنورة منهم: عدي دقاق والشيف إلياس رحيم.

ويستفيد من المركز نحو 250 طفلاً؛ حيث يوفر لهم الرعاية والتأهيل والتعليم بالإضافة لتقديم الاستشارات الصحية للأسرة، وتعريفها بالطرق العلمية الصحيحة للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة، ويعد المركز نموذجاً مثالياً لمؤسسات العمل الخيري التي تأسست في إطار منظومة القيم الإنسانية والدينية والوطنية التي يتميز بها المجتمع السعودي؛ حيث يمثّل عمل المركز رسالة إنسانية ووطنية تجاه المجتمع، ضمن منظومة من البرامج الخدمية المجانية التي يتم تقديمها لكافة شرائح المجتمع، انطلاقاً من العناية والرعاية الشاملة التي توليها المملكة لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة.

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تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم
سبق

أقام مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز لذوي الإعاقة بالمدينة المنورة حفل تكريم الأطفال الفائزين بمسابقة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم في دورتها 25 وبمشاركة (86) طالباً وطالبة من مختلف دول الخليج العربي.

وتفصيلاً، فاز الطالب مهند علي الزهراني بالمركز الأول وهو من طلاب المركز، فيما حصلت الطالبة صبا تاج السر محمد على الترتيب من العشر الأوائل وتم تسليمهم الهدايا والشهادات من قبل إدارة المركز.

وعبر مدير عام مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز، هيثم عثمان، عن اعتزازه وقدم شكره للطلاب والطالبات المشاركين في المسابقة ولما حققوه من إنجاز في المسابقة ويأتي ذلك من الجهود المبذولة والدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - لذوي الإعاقة الفئة الغالية على نفوسنا جميعاً والاهتمام والمتابعة المباشرة من الأمير سلطان بن سلمان.

وشارك بالحفل عدد من الشخصيات المعروفة بالمدينة المنورة منهم: عدي دقاق والشيف إلياس رحيم.

ويستفيد من المركز نحو 250 طفلاً؛ حيث يوفر لهم الرعاية والتأهيل والتعليم بالإضافة لتقديم الاستشارات الصحية للأسرة، وتعريفها بالطرق العلمية الصحيحة للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة، ويعد المركز نموذجاً مثالياً لمؤسسات العمل الخيري التي تأسست في إطار منظومة القيم الإنسانية والدينية والوطنية التي يتميز بها المجتمع السعودي؛ حيث يمثّل عمل المركز رسالة إنسانية ووطنية تجاه المجتمع، ضمن منظومة من البرامج الخدمية المجانية التي يتم تقديمها لكافة شرائح المجتمع، انطلاقاً من العناية والرعاية الشاملة التي توليها المملكة لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة.

07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
06:58 PM

تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم

بمشاركة (86) طالباً من مختلف دول الخليج العربي في دورتها الـ 25

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يوسف سفر - المدينة المنورة
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أقام مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز لذوي الإعاقة بالمدينة المنورة حفل تكريم الأطفال الفائزين بمسابقة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم في دورتها 25 وبمشاركة (86) طالباً وطالبة من مختلف دول الخليج العربي.

وتفصيلاً، فاز الطالب مهند علي الزهراني بالمركز الأول وهو من طلاب المركز، فيما حصلت الطالبة صبا تاج السر محمد على الترتيب من العشر الأوائل وتم تسليمهم الهدايا والشهادات من قبل إدارة المركز.

وعبر مدير عام مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز، هيثم عثمان، عن اعتزازه وقدم شكره للطلاب والطالبات المشاركين في المسابقة ولما حققوه من إنجاز في المسابقة ويأتي ذلك من الجهود المبذولة والدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - لذوي الإعاقة الفئة الغالية على نفوسنا جميعاً والاهتمام والمتابعة المباشرة من الأمير سلطان بن سلمان.

وشارك بالحفل عدد من الشخصيات المعروفة بالمدينة المنورة منهم: عدي دقاق والشيف إلياس رحيم.

ويستفيد من المركز نحو 250 طفلاً؛ حيث يوفر لهم الرعاية والتأهيل والتعليم بالإضافة لتقديم الاستشارات الصحية للأسرة، وتعريفها بالطرق العلمية الصحيحة للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة، ويعد المركز نموذجاً مثالياً لمؤسسات العمل الخيري التي تأسست في إطار منظومة القيم الإنسانية والدينية والوطنية التي يتميز بها المجتمع السعودي؛ حيث يمثّل عمل المركز رسالة إنسانية ووطنية تجاه المجتمع، ضمن منظومة من البرامج الخدمية المجانية التي يتم تقديمها لكافة شرائح المجتمع، انطلاقاً من العناية والرعاية الشاملة التي توليها المملكة لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة.

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