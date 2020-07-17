"عيسى العقيبي" يستقبل مولوده "بدر"

تلقى عيسى العقيبي التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم مولوده "البدر".
"سبق" تبارك له المولود، وتسأل الله أن يجعله من حفظة كتابه، وعباده الصالحين.
تلقى عيسى العقيبي التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم مولوده "البدر".
"سبق" تبارك له المولود، وتسأل الله أن يجعله من حفظة كتابه، وعباده الصالحين.
تلقى عيسى العقيبي التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم مولوده "البدر".
"سبق" تبارك له المولود، وتسأل الله أن يجعله من حفظة كتابه، وعباده الصالحين.
تلقى عيسى العقيبي التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم مولوده "البدر".
"سبق" تبارك له المولود، وتسأل الله أن يجعله من حفظة كتابه، وعباده الصالحين.