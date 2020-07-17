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"عيسى العقيبي" يستقبل مولوده "بدر"

تلقى عيسى العقيبي التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم مولوده "البدر".

"سبق" تبارك له المولود، وتسأل الله أن يجعله من حفظة كتابه، وعباده الصالحين.

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"عيسى العقيبي" يستقبل مولوده "بدر"
سبق

تلقى عيسى العقيبي التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم مولوده "البدر".

"سبق" تبارك له المولود، وتسأل الله أن يجعله من حفظة كتابه، وعباده الصالحين.

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
08:58 PM

"عيسى العقيبي" يستقبل مولوده "بدر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقى عيسى العقيبي التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم مولوده "البدر".

"سبق" تبارك له المولود، وتسأل الله أن يجعله من حفظة كتابه، وعباده الصالحين.

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