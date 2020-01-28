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فيديو نال الإعجاب .. شابان ينظّمان حركة المرور إثر عطل مفاجئ لإشارة بالرياض

مقطع متداول .. حاولا فك الاختناقات ومساعدة رجال المرور بشارع التخصصي

نال مقطع فيديو متداول بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر فيه شابان ينظّمان حركة السير في شارع التخصصي بسبب عطلٍ في الإشارات المرورية، إعجاب متداوليه.

وساعد الشبان رجال المرور على تنظيم الحركة المرورية وفك الاختناقات في شارع التخصصي؛ بعد أن شهدت الإشارة عطلاً مفاجئاً؛ حيث ترجلا من مركبتيهما لتنظيم حركة السير، في موقف حاز إعجاب مَن شاهدوه بالموقع أو عبر مواقع التواصل.

شارع التخصصي الرياض تنظيم حركة المرور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو نال الإعجاب .. شابان ينظّمان حركة المرور إثر عطل مفاجئ لإشارة بالرياض
سبق

نال مقطع فيديو متداول بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر فيه شابان ينظّمان حركة السير في شارع التخصصي بسبب عطلٍ في الإشارات المرورية، إعجاب متداوليه.

وساعد الشبان رجال المرور على تنظيم الحركة المرورية وفك الاختناقات في شارع التخصصي؛ بعد أن شهدت الإشارة عطلاً مفاجئاً؛ حيث ترجلا من مركبتيهما لتنظيم حركة السير، في موقف حاز إعجاب مَن شاهدوه بالموقع أو عبر مواقع التواصل.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
12:21 PM

فيديو نال الإعجاب .. شابان ينظّمان حركة المرور إثر عطل مفاجئ لإشارة بالرياض

مقطع متداول .. حاولا فك الاختناقات ومساعدة رجال المرور بشارع التخصصي

A A A
سعود الدعجاني - الرياض
3
2,971

نال مقطع فيديو متداول بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر فيه شابان ينظّمان حركة السير في شارع التخصصي بسبب عطلٍ في الإشارات المرورية، إعجاب متداوليه.

وساعد الشبان رجال المرور على تنظيم الحركة المرورية وفك الاختناقات في شارع التخصصي؛ بعد أن شهدت الإشارة عطلاً مفاجئاً؛ حيث ترجلا من مركبتيهما لتنظيم حركة السير، في موقف حاز إعجاب مَن شاهدوه بالموقع أو عبر مواقع التواصل.

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