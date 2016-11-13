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"مدني العاصمة المقدسة" يحذّر من التقلبات الجوية: تَقَيّدوا بالتعليمات

دعا للانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات أثناء المطر خشية الانزلاق

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة اليوم الأربعاء الموافق السادس عشر من شهر ربيع الأول للعام ١٤٤١ه‍؛ وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة، احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة العاصمة المقدسة.

وأهاب المتحدث باسم إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، بالجميع، التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار؛ خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تَعَرّضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنّب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء على ما يَرِد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

راجين من الله السلامة للجميع.

الدفاع المدني مكة المكرمة تقلبات جوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني العاصمة المقدسة" يحذّر من التقلبات الجوية: تَقَيّدوا بالتعليمات
سبق

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة اليوم الأربعاء الموافق السادس عشر من شهر ربيع الأول للعام ١٤٤١ه‍؛ وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة، احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة العاصمة المقدسة.

وأهاب المتحدث باسم إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، بالجميع، التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار؛ خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تَعَرّضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنّب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء على ما يَرِد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

راجين من الله السلامة للجميع.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
01:46 PM

"مدني العاصمة المقدسة" يحذّر من التقلبات الجوية: تَقَيّدوا بالتعليمات

دعا للانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات أثناء المطر خشية الانزلاق

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة اليوم الأربعاء الموافق السادس عشر من شهر ربيع الأول للعام ١٤٤١ه‍؛ وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة، احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة العاصمة المقدسة.

وأهاب المتحدث باسم إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، بالجميع، التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار؛ خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تَعَرّضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنّب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء على ما يَرِد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

راجين من الله السلامة للجميع.

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