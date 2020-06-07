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"الحازمي" إلى المرتبة الحادية عشرة بوظيفة كبير محرري أخبار وكالة الأنباء بمكة

تلقى الزميل منصور بن حمد الحازمي، الموظف بمكتب وكالة الأنباء السعودية بالعاصمة المقدسة التهاني والتبريكات بمناسبة موافقة رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية على ترقيته إلى المرتبة الحادية عشرة على وظيفة كبير محرري أخبار بالوكالة بالعاصمة المقدسة.

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"الحازمي" إلى المرتبة الحادية عشرة بوظيفة كبير محرري أخبار وكالة الأنباء بمكة
سبق

تلقى الزميل منصور بن حمد الحازمي، الموظف بمكتب وكالة الأنباء السعودية بالعاصمة المقدسة التهاني والتبريكات بمناسبة موافقة رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية على ترقيته إلى المرتبة الحادية عشرة على وظيفة كبير محرري أخبار بالوكالة بالعاصمة المقدسة.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
02:16 PM

"الحازمي" إلى المرتبة الحادية عشرة بوظيفة كبير محرري أخبار وكالة الأنباء بمكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تلقى الزميل منصور بن حمد الحازمي، الموظف بمكتب وكالة الأنباء السعودية بالعاصمة المقدسة التهاني والتبريكات بمناسبة موافقة رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية على ترقيته إلى المرتبة الحادية عشرة على وظيفة كبير محرري أخبار بالوكالة بالعاصمة المقدسة.

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