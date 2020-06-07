تلقى الزميل منصور بن حمد الحازمي، الموظف بمكتب وكالة الأنباء السعودية بالعاصمة المقدسة التهاني والتبريكات بمناسبة موافقة رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية على ترقيته إلى المرتبة الحادية عشرة على وظيفة كبير محرري أخبار بالوكالة بالعاصمة المقدسة.
"الحازمي" إلى المرتبة الحادية عشرة بوظيفة كبير محرري أخبار وكالة الأنباء بمكة
تلقى الزميل منصور بن حمد الحازمي، الموظف بمكتب وكالة الأنباء السعودية بالعاصمة المقدسة التهاني والتبريكات بمناسبة موافقة رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية على ترقيته إلى المرتبة الحادية عشرة على وظيفة كبير محرري أخبار بالوكالة بالعاصمة المقدسة.
اعلان
"الحازمي" إلى المرتبة الحادية عشرة بوظيفة كبير محرري أخبار وكالة الأنباء بمكةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-07
07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
02:16 PM
"الحازمي" إلى المرتبة الحادية عشرة بوظيفة كبير محرري أخبار وكالة الأنباء بمكة
تلقى الزميل منصور بن حمد الحازمي، الموظف بمكتب وكالة الأنباء السعودية بالعاصمة المقدسة التهاني والتبريكات بمناسبة موافقة رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية على ترقيته إلى المرتبة الحادية عشرة على وظيفة كبير محرري أخبار بالوكالة بالعاصمة المقدسة.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
6,905
91 مليار ..
29 يناير
17,366
70 مليار ..
26 أكتوبر
22,335
53.8 مليار
31 يوليو
42,971
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل
عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!
ساير المنيعي
سري للغاية..
بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد
مها عبدالله الحقباني
السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات
علي آل شرمة
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة
ماجد البريكان
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش
عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة
غسان محمد عسيلان