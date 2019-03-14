بسبب "كورونا".. أوغندا تفرض قيوداً على القادمين من 16 دولة

من بينها "الصين وفرنسا وألمانيا وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية"

أعلنت أوغندا عن فرض قيود على الزائرين القادمين من 16 دولة تشهد عددًا كبيرًا من حالات الإصابة بفيروس كورونا من بينها الصين وفرنسا وألمانيا وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا .

وأكد وزير الصحة الأوغندي روث أسينج، في بيان، أن الحكومة قررت مطالبة القادمين من الدول الموبوءة عدم القدوم لأوغندا بسبب ما يمكن أن يتسببوا فيه من حالات إصابة كبيرة في البلاد ،إلا في حالات الضرورة القصوى .

وأوضح وزير الصحة أنه على الراغبين في زيارة أوغندا من هذه الدول وضع أنفسهم في عزل صحي ذاتي لمدة 14 يومًا على نفقتهم الشخصية سواء في مقر إقامتهم أو في منشأة حكومية .