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اقتادوهم لجهة مجهولة.. الحوثيون يختطفون 25 شخصًا أقاموا صلاة العيد

ملثّمون انقلابيون داهموا المسجد ليعتدوا بالضرب والشتم على بقية المصلين

اختطفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، نحو 25 شخصًا بينهم خطيبُ وإمام أحد المساجد في صنعاء، بعد الاعتداء عليهم بالضرب والشتم، بسبب إقامتهم صلاة عيد الفطر.

وقال شهود عيان في تصريحات لوسائل إعلامية يمنية نقلتها صحيفة "المصري اليوم" القاهرية: إن عددًا من أبناء حي حزيز في صنعاء لم يتبعوا فتوى الميليشيات الحوثية بأن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وإنما اتبعوا وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية التي أكدت أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، وأقاموا صلاة العيد بحضور العشرات من المواطنين في مسجد الحي.

وأضاف الشهود أنه "بعد انتهاء الصلاة وخروج الكثير من المصلين، حاصرت 3 أطقم المسجد وداهم مسلحون حوثيون ملثمون المسجد، ليعتدوا بالضرب والشتم على بقية المصلين الذين يقدّر عددهم بنحو 25 شخصًا بينهم إمام وخطيب المسجد ويدعى: المرهبي".


وتابعوا: أنه تم اختطاف المصلين واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

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اقتادوهم لجهة مجهولة.. الحوثيون يختطفون 25 شخصًا أقاموا صلاة العيد
سبق

اختطفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، نحو 25 شخصًا بينهم خطيبُ وإمام أحد المساجد في صنعاء، بعد الاعتداء عليهم بالضرب والشتم، بسبب إقامتهم صلاة عيد الفطر.

وقال شهود عيان في تصريحات لوسائل إعلامية يمنية نقلتها صحيفة "المصري اليوم" القاهرية: إن عددًا من أبناء حي حزيز في صنعاء لم يتبعوا فتوى الميليشيات الحوثية بأن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وإنما اتبعوا وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية التي أكدت أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، وأقاموا صلاة العيد بحضور العشرات من المواطنين في مسجد الحي.

وأضاف الشهود أنه "بعد انتهاء الصلاة وخروج الكثير من المصلين، حاصرت 3 أطقم المسجد وداهم مسلحون حوثيون ملثمون المسجد، ليعتدوا بالضرب والشتم على بقية المصلين الذين يقدّر عددهم بنحو 25 شخصًا بينهم إمام وخطيب المسجد ويدعى: المرهبي".


وتابعوا: أنه تم اختطاف المصلين واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
01:40 PM

اقتادوهم لجهة مجهولة.. الحوثيون يختطفون 25 شخصًا أقاموا صلاة العيد

ملثّمون انقلابيون داهموا المسجد ليعتدوا بالضرب والشتم على بقية المصلين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختطفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، نحو 25 شخصًا بينهم خطيبُ وإمام أحد المساجد في صنعاء، بعد الاعتداء عليهم بالضرب والشتم، بسبب إقامتهم صلاة عيد الفطر.

وقال شهود عيان في تصريحات لوسائل إعلامية يمنية نقلتها صحيفة "المصري اليوم" القاهرية: إن عددًا من أبناء حي حزيز في صنعاء لم يتبعوا فتوى الميليشيات الحوثية بأن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وإنما اتبعوا وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية التي أكدت أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، وأقاموا صلاة العيد بحضور العشرات من المواطنين في مسجد الحي.

وأضاف الشهود أنه "بعد انتهاء الصلاة وخروج الكثير من المصلين، حاصرت 3 أطقم المسجد وداهم مسلحون حوثيون ملثمون المسجد، ليعتدوا بالضرب والشتم على بقية المصلين الذين يقدّر عددهم بنحو 25 شخصًا بينهم إمام وخطيب المسجد ويدعى: المرهبي".


وتابعوا: أنه تم اختطاف المصلين واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

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