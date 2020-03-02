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شربت "كلوركس" .. محاولة انتحار عاملة منزلية بمكة تنتهي بتحقيقات موسعة

وُجدت ملقاة على الأرض بمنزل مكفولها بحي الشوقية ما استدعى نقلها إلى المستشفى

فتحت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة، مساء أمس، تحقيقاً موسعاً، في حادثة محاولة انتحار لعاملة منزلية قامت بشرب مادة "الكلوركس" ونُقلت على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

في التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"، فإن بلاغاً تلقته الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة، من مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، مفاده وصول عاملة منزلية إلى طوارئ المستشفى، مساء أمس، عن طريق الهلال الأحمر، تناولت مادة "الكلوركس" بمنزل مكفولها.

وعند مباشرة الجهات الأمنية، اتضح أنها شربت مادة "الكلوركس"؛ حيث وُجدت ملقاة على الأرض بمنزل مكفولها؛ ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت المعلومات، إلى أن الحالة سُجِّلت؛ محاولة انتحار، فيما فتحت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة تحقيقاً موسعاً لمعرفة مُلابسات الحادثة، التي شهدها حي الشوقية بمكة المكرّمة.

مكة المكرمة الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شربت "كلوركس" .. محاولة انتحار عاملة منزلية بمكة تنتهي بتحقيقات موسعة
سبق

فتحت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة، مساء أمس، تحقيقاً موسعاً، في حادثة محاولة انتحار لعاملة منزلية قامت بشرب مادة "الكلوركس" ونُقلت على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

في التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"، فإن بلاغاً تلقته الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة، من مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، مفاده وصول عاملة منزلية إلى طوارئ المستشفى، مساء أمس، عن طريق الهلال الأحمر، تناولت مادة "الكلوركس" بمنزل مكفولها.

وعند مباشرة الجهات الأمنية، اتضح أنها شربت مادة "الكلوركس"؛ حيث وُجدت ملقاة على الأرض بمنزل مكفولها؛ ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت المعلومات، إلى أن الحالة سُجِّلت؛ محاولة انتحار، فيما فتحت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة تحقيقاً موسعاً لمعرفة مُلابسات الحادثة، التي شهدها حي الشوقية بمكة المكرّمة.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
11:12 AM
اخر تعديل
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
12:26 PM

شربت "كلوركس" .. محاولة انتحار عاملة منزلية بمكة تنتهي بتحقيقات موسعة

وُجدت ملقاة على الأرض بمنزل مكفولها بحي الشوقية ما استدعى نقلها إلى المستشفى

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
2,006

فتحت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة، مساء أمس، تحقيقاً موسعاً، في حادثة محاولة انتحار لعاملة منزلية قامت بشرب مادة "الكلوركس" ونُقلت على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

في التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"، فإن بلاغاً تلقته الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة، من مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، مفاده وصول عاملة منزلية إلى طوارئ المستشفى، مساء أمس، عن طريق الهلال الأحمر، تناولت مادة "الكلوركس" بمنزل مكفولها.

وعند مباشرة الجهات الأمنية، اتضح أنها شربت مادة "الكلوركس"؛ حيث وُجدت ملقاة على الأرض بمنزل مكفولها؛ ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت المعلومات، إلى أن الحالة سُجِّلت؛ محاولة انتحار، فيما فتحت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة تحقيقاً موسعاً لمعرفة مُلابسات الحادثة، التي شهدها حي الشوقية بمكة المكرّمة.

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