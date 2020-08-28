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"التحالف": تدمير طائرة "مفخّخة" باتجاه المملكة

أطلقها "الحوثي" على الجنوب لاستهداف المدنيين

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ أن قوات التحالف المشتركة تمكّنت صباح اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "مفخّخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وقال "المالكي"، إن الطائرة المفخّخة كانت مسيّرة باتجاه المنطقة الجنوبية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

قيادة القوات المشتركة للتحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": تدمير طائرة "مفخّخة" باتجاه المملكة
سبق

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ أن قوات التحالف المشتركة تمكّنت صباح اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "مفخّخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وقال "المالكي"، إن الطائرة المفخّخة كانت مسيّرة باتجاه المنطقة الجنوبية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
01:27 PM
اخر تعديل
28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
01:39 PM

"التحالف": تدمير طائرة "مفخّخة" باتجاه المملكة

أطلقها "الحوثي" على الجنوب لاستهداف المدنيين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ أن قوات التحالف المشتركة تمكّنت صباح اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "مفخّخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وقال "المالكي"، إن الطائرة المفخّخة كانت مسيّرة باتجاه المنطقة الجنوبية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

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