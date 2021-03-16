"التحالف": تدمير مخبأ حوثي محصَّن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق بصعدة

"التحالف": تدمير مخبأ حوثي محصَّن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق بصعدة
قال إن عملياتنا العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اليوم الثلاثاء تدمير مخبأ محصَّن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق في صعدة.
وتفصيلاً، قال "التحالف": "إن عملياتنا العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ونتخذ الإجراءات لتحييد وتدمير مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية".
"التحالف": تدمير مخبأ حوثي محصَّن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق بصعدة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-03-16
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اليوم الثلاثاء تدمير مخبأ محصَّن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق في صعدة.
وتفصيلاً، قال "التحالف": "إن عملياتنا العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ونتخذ الإجراءات لتحييد وتدمير مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية".
16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
12:47 AM
اخر تعديل
16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
01:47 AM
"التحالف": تدمير مخبأ حوثي محصَّن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق بصعدة
قال إن عملياتنا العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اليوم الثلاثاء تدمير مخبأ محصَّن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق في صعدة.
وتفصيلاً، قال "التحالف": "إن عملياتنا العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ونتخذ الإجراءات لتحييد وتدمير مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية".