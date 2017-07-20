النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو: تركيا.. اعتداء وحشي على سياح عراقيين تحت أنظار الشرطة!

حالة جديدة تعكس تردي الأوضاع الأمنية في البلاد

وثق مقطع فيديو متداول اعتداء وحشياً قام به مجموعة من الأتراك على سياح عراقيين في منطقة تشايكارا بطرابزون شمال شرق تركيا، وذلك تحت أنظار الشرطة التركية التي لم تحرك ساكناً.

ويظهر في مقطع الفيديو تجمع عدد من المواطنين الأتراك، حول سائحين عراقيين رفعوا علم الحكومة الإقليمية الكردية العراقية، فيما انهال بعضهم بالضرب والسحل على السائحين العزل، بينما اكتفت سيارة الشرطة التركية بمراقبة الحدث دون تدخل، بحسب موثق الفيديو.

وتعكس حالات الاعتداء والمضايقات المتتالية التي يتعرض لها السائحون العرب والخليجيون تردي الأوضاع الأمنية في تركيا، وعدم ملاءمتها لقضاء الإجازات سواء القصيرة أو الطويلة، وهو ما دعا المغردون لتدشين حملات مقاطعة أدت لانخفاض كبير في الطلب يصل إلى نحو 70%، وعزوف السياح السعوديين عن قضاء عطلاتهم في تركيا، بحسب تصريح سابق لأحد ممثلي وكالات السفر العاملة في السوق السعودي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيديو: تركيا.. اعتداء وحشي على سياح عراقيين تحت أنظار الشرطة!
سبق

وثق مقطع فيديو متداول اعتداء وحشياً قام به مجموعة من الأتراك على سياح عراقيين في منطقة تشايكارا بطرابزون شمال شرق تركيا، وذلك تحت أنظار الشرطة التركية التي لم تحرك ساكناً.

ويظهر في مقطع الفيديو تجمع عدد من المواطنين الأتراك، حول سائحين عراقيين رفعوا علم الحكومة الإقليمية الكردية العراقية، فيما انهال بعضهم بالضرب والسحل على السائحين العزل، بينما اكتفت سيارة الشرطة التركية بمراقبة الحدث دون تدخل، بحسب موثق الفيديو.

وتعكس حالات الاعتداء والمضايقات المتتالية التي يتعرض لها السائحون العرب والخليجيون تردي الأوضاع الأمنية في تركيا، وعدم ملاءمتها لقضاء الإجازات سواء القصيرة أو الطويلة، وهو ما دعا المغردون لتدشين حملات مقاطعة أدت لانخفاض كبير في الطلب يصل إلى نحو 70%، وعزوف السياح السعوديين عن قضاء عطلاتهم في تركيا، بحسب تصريح سابق لأحد ممثلي وكالات السفر العاملة في السوق السعودي.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
11:53 PM

فيديو: تركيا.. اعتداء وحشي على سياح عراقيين تحت أنظار الشرطة!

حالة جديدة تعكس تردي الأوضاع الأمنية في البلاد

A A A
ياسر نجدي - الرياض
10
22,578

وثق مقطع فيديو متداول اعتداء وحشياً قام به مجموعة من الأتراك على سياح عراقيين في منطقة تشايكارا بطرابزون شمال شرق تركيا، وذلك تحت أنظار الشرطة التركية التي لم تحرك ساكناً.

ويظهر في مقطع الفيديو تجمع عدد من المواطنين الأتراك، حول سائحين عراقيين رفعوا علم الحكومة الإقليمية الكردية العراقية، فيما انهال بعضهم بالضرب والسحل على السائحين العزل، بينما اكتفت سيارة الشرطة التركية بمراقبة الحدث دون تدخل، بحسب موثق الفيديو.

وتعكس حالات الاعتداء والمضايقات المتتالية التي يتعرض لها السائحون العرب والخليجيون تردي الأوضاع الأمنية في تركيا، وعدم ملاءمتها لقضاء الإجازات سواء القصيرة أو الطويلة، وهو ما دعا المغردون لتدشين حملات مقاطعة أدت لانخفاض كبير في الطلب يصل إلى نحو 70%، وعزوف السياح السعوديين عن قضاء عطلاتهم في تركيا، بحسب تصريح سابق لأحد ممثلي وكالات السفر العاملة في السوق السعودي.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,711
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,176
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,030
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,081

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان
لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة