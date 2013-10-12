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اختتام اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث العدوان التركي على سوريا

أكدوا أن العمليات العسكرية تمثل انتهاكًا لسيادة سوريا وتهديدًا للأمن

مجلس جامعة الدول العربية أعمال دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم بالقاهرة؛ لبحث العدوان التركي على سوريا الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بناء على طلب جمهورية مصر العربية، وبمشاركة وزراء خارجية الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.


وترأس وفد المملكة إلى الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير.
وأكد وزراء الخارجية العرب المشاركون في الاجتماع في كلماتهم عن إدانتهم للعمليات العسكرية التركية التي تمثل انتهاكًا لسيادة سوريا وتهديدًا للأمن والسلم الإقليمي، مطالبين تركيا بالوقف الفوري والكامل لكل العمليات العسكرية وسحب قواتها التي توغلت داخل الأراضي السورية، وتحميلها المسئولية كاملة عن التبعات الإنسانية والأمنية التي قد تترتب على هذا العدوان الخطير.

وكان "الجبير" قد شارك في اجتماع تشاوري بقصر التحرير ضم رؤساء وفود ‫مصر، والعراق، ومملكة البحرين، والأردن، ودولة الإمارات العربية المتحدة المشاركين في الاجتماع الوزاري الطارئ لمناقشة العدوان التركي على سوريا في قصر التحرير بالقاهرة.
وحضر أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، والوفد المرافق لوزير الدولة للشؤون الخارجية.

جامعة الدول العربية وزراء الخارجية العرب القاهرة تركيا سوريا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

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اختتام اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث العدوان التركي على سوريا
سبق

مجلس جامعة الدول العربية أعمال دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم بالقاهرة؛ لبحث العدوان التركي على سوريا الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بناء على طلب جمهورية مصر العربية، وبمشاركة وزراء خارجية الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.


وترأس وفد المملكة إلى الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير.
وأكد وزراء الخارجية العرب المشاركون في الاجتماع في كلماتهم عن إدانتهم للعمليات العسكرية التركية التي تمثل انتهاكًا لسيادة سوريا وتهديدًا للأمن والسلم الإقليمي، مطالبين تركيا بالوقف الفوري والكامل لكل العمليات العسكرية وسحب قواتها التي توغلت داخل الأراضي السورية، وتحميلها المسئولية كاملة عن التبعات الإنسانية والأمنية التي قد تترتب على هذا العدوان الخطير.

وكان "الجبير" قد شارك في اجتماع تشاوري بقصر التحرير ضم رؤساء وفود ‫مصر، والعراق، ومملكة البحرين، والأردن، ودولة الإمارات العربية المتحدة المشاركين في الاجتماع الوزاري الطارئ لمناقشة العدوان التركي على سوريا في قصر التحرير بالقاهرة.
وحضر أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، والوفد المرافق لوزير الدولة للشؤون الخارجية.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
05:15 PM
اخر تعديل
12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
05:36 PM

اختتام اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث العدوان التركي على سوريا

أكدوا أن العمليات العسكرية تمثل انتهاكًا لسيادة سوريا وتهديدًا للأمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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مجلس جامعة الدول العربية أعمال دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم بالقاهرة؛ لبحث العدوان التركي على سوريا الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بناء على طلب جمهورية مصر العربية، وبمشاركة وزراء خارجية الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.


وترأس وفد المملكة إلى الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير.
وأكد وزراء الخارجية العرب المشاركون في الاجتماع في كلماتهم عن إدانتهم للعمليات العسكرية التركية التي تمثل انتهاكًا لسيادة سوريا وتهديدًا للأمن والسلم الإقليمي، مطالبين تركيا بالوقف الفوري والكامل لكل العمليات العسكرية وسحب قواتها التي توغلت داخل الأراضي السورية، وتحميلها المسئولية كاملة عن التبعات الإنسانية والأمنية التي قد تترتب على هذا العدوان الخطير.

وكان "الجبير" قد شارك في اجتماع تشاوري بقصر التحرير ضم رؤساء وفود ‫مصر، والعراق، ومملكة البحرين، والأردن، ودولة الإمارات العربية المتحدة المشاركين في الاجتماع الوزاري الطارئ لمناقشة العدوان التركي على سوريا في قصر التحرير بالقاهرة.
وحضر أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، والوفد المرافق لوزير الدولة للشؤون الخارجية.

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