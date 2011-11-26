ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المنتج، واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء587 سخان مياه من ماركة "ZAIN HEAT"، و577 ثلاجة من ماركة "GVC PRO"؛ لعدم مطابقتهم للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

"التجارة" تستدعي 587 سخان مياه و577 ثلاجة لعدم مطابقتهم للمواصفات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-26 أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء587 سخان مياه من ماركة "ZAIN HEAT"، و577 ثلاجة من ماركة "GVC PRO"؛ لعدم مطابقتهم للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المنتج، واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 03:46 PM

اخر تعديل 26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 07:00 PM

"التجارة" تستدعي 587 سخان مياه و577 ثلاجة لعدم مطابقتهم للمواصفات دعت للتحقق من شمول الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لسحب المنتج





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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء587 سخان مياه من ماركة "ZAIN HEAT"، و577 ثلاجة من ماركة "GVC PRO"؛ لعدم مطابقتهم للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المنتج، واسترداد مبلغ الشراء نقداً.