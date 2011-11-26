"التجارة" تستدعي 587 سخان مياه و577 ثلاجة لعدم مطابقتهم للمواصفات
دعت للتحقق من شمول الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لسحب المنتج
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء587 سخان مياه من ماركة "ZAIN HEAT"، و577 ثلاجة من ماركة "GVC PRO"؛ لعدم مطابقتهم للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المنتج، واسترداد مبلغ الشراء نقداً.
"التجارة" تستدعي 587 سخان مياه و577 ثلاجة لعدم مطابقتهم للمواصفات
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-11-26
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء587 سخان مياه من ماركة "ZAIN HEAT"، و577 ثلاجة من ماركة "GVC PRO"؛ لعدم مطابقتهم للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المنتج، واسترداد مبلغ الشراء نقداً.
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
03:46 PM
اخر تعديل
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
07:00 PM
"التجارة" تستدعي 587 سخان مياه و577 ثلاجة لعدم مطابقتهم للمواصفات
دعت للتحقق من شمول الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لسحب المنتج
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء587 سخان مياه من ماركة "ZAIN HEAT"، و577 ثلاجة من ماركة "GVC PRO"؛ لعدم مطابقتهم للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المنتج، واسترداد مبلغ الشراء نقداً.