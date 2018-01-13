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من التنزه إلى اغتيال الأسماك.. "بندقية صيد" توقع مواطنًا بـ"مجيرمة جدة"

"الغامدي": تمت مصادرة الأدوات المخالفة وجارٍ إتلافها وإكمال الإجراءات

تمكنت فرق وحدة الثروة السمكية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، من ضبط مواطن "متنزه بالمجيرمة جنوب محافظة جدة"؛ إثر ارتكابه مخالفة لنظام صيد واستثمار الثروات المائية الحية بالمملكة العربية السعودية ولائحته التنظيمية، وذلك بالتعاون مع حرس الحدود بمحافظة جدة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه ورد بلاغ من مركز حرس حدود بالمجيرمة جنوب المحافظة، عن تحفظه على مخالف بحوزته "بندقية صيد الأسماك" الممنوعة نظاماً.

وأكد أنه تمت مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالف حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

وحدة الثروة السمكية وزارة البيئة والمياه والزراعة متنزه بالمجيرمة جنوب محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من التنزه إلى اغتيال الأسماك.. "بندقية صيد" توقع مواطنًا بـ"مجيرمة جدة"
سبق

تمكنت فرق وحدة الثروة السمكية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، من ضبط مواطن "متنزه بالمجيرمة جنوب محافظة جدة"؛ إثر ارتكابه مخالفة لنظام صيد واستثمار الثروات المائية الحية بالمملكة العربية السعودية ولائحته التنظيمية، وذلك بالتعاون مع حرس الحدود بمحافظة جدة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه ورد بلاغ من مركز حرس حدود بالمجيرمة جنوب المحافظة، عن تحفظه على مخالف بحوزته "بندقية صيد الأسماك" الممنوعة نظاماً.

وأكد أنه تمت مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالف حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
01:02 PM

من التنزه إلى اغتيال الأسماك.. "بندقية صيد" توقع مواطنًا بـ"مجيرمة جدة"

"الغامدي": تمت مصادرة الأدوات المخالفة وجارٍ إتلافها وإكمال الإجراءات

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عبدالله الراجحي - جدة
15
17,090

تمكنت فرق وحدة الثروة السمكية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، من ضبط مواطن "متنزه بالمجيرمة جنوب محافظة جدة"؛ إثر ارتكابه مخالفة لنظام صيد واستثمار الثروات المائية الحية بالمملكة العربية السعودية ولائحته التنظيمية، وذلك بالتعاون مع حرس الحدود بمحافظة جدة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه ورد بلاغ من مركز حرس حدود بالمجيرمة جنوب المحافظة، عن تحفظه على مخالف بحوزته "بندقية صيد الأسماك" الممنوعة نظاماً.

وأكد أنه تمت مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالف حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

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