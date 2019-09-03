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الشركة السعودية للخدمات الأرضية تُطبق برنامج "تمهير"

يستهدف التدريب على رأس العمل لخريجي وخريجات الجامعات

قامت الشركة السعودية للخدمات الأرضية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بتطبيق برنامج "تمهير"، لدعم وتمكين شباب وشابات الوطن ولمواكبة لرؤية المملكة 2030، الذي يستهدف التدريب على رأس العمل لخريجي وخريجات الجامعات السعودية حديثي التخرج، حيث يتم تدريبهم على رأس العمل لدى المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في المملكة ومن ثم التوظيف حسب الاحتياج.

يأتي ذلك تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبتوجيه ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لبناء مجتمع قوي ومنتج ومرحلة تنموية جديدة تستند على شباب وشابات الوطن.

وعملت الشركة السعودية للخدمات الأرضية على تعيين أول دفعة من برنامج تمهير في الإدارة المالية بالشركة، وهنالك خطط مستقبلية واعدة مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" للاستفادة من البرنامج في إدارات مختلفة بالشركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشركة السعودية للخدمات الأرضية تُطبق برنامج "تمهير"
سبق

قامت الشركة السعودية للخدمات الأرضية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بتطبيق برنامج "تمهير"، لدعم وتمكين شباب وشابات الوطن ولمواكبة لرؤية المملكة 2030، الذي يستهدف التدريب على رأس العمل لخريجي وخريجات الجامعات السعودية حديثي التخرج، حيث يتم تدريبهم على رأس العمل لدى المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في المملكة ومن ثم التوظيف حسب الاحتياج.

يأتي ذلك تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبتوجيه ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لبناء مجتمع قوي ومنتج ومرحلة تنموية جديدة تستند على شباب وشابات الوطن.

وعملت الشركة السعودية للخدمات الأرضية على تعيين أول دفعة من برنامج تمهير في الإدارة المالية بالشركة، وهنالك خطط مستقبلية واعدة مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" للاستفادة من البرنامج في إدارات مختلفة بالشركة.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
03:11 PM

الشركة السعودية للخدمات الأرضية تُطبق برنامج "تمهير"

يستهدف التدريب على رأس العمل لخريجي وخريجات الجامعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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قامت الشركة السعودية للخدمات الأرضية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بتطبيق برنامج "تمهير"، لدعم وتمكين شباب وشابات الوطن ولمواكبة لرؤية المملكة 2030، الذي يستهدف التدريب على رأس العمل لخريجي وخريجات الجامعات السعودية حديثي التخرج، حيث يتم تدريبهم على رأس العمل لدى المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في المملكة ومن ثم التوظيف حسب الاحتياج.

يأتي ذلك تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبتوجيه ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لبناء مجتمع قوي ومنتج ومرحلة تنموية جديدة تستند على شباب وشابات الوطن.

وعملت الشركة السعودية للخدمات الأرضية على تعيين أول دفعة من برنامج تمهير في الإدارة المالية بالشركة، وهنالك خطط مستقبلية واعدة مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" للاستفادة من البرنامج في إدارات مختلفة بالشركة.

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