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مكتب التربية العربي لدول الخليج يتيح تصفّح 160 كتاباً مجاناً

أطلق منصة الكترونية لرصد جهود الدول في التعليم عن بُعد

أعلن مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي بن عبدالخالق القرني، أن المكتب أتاح عبر بوابته الإلكترونية، الفرصة لتصفح مائة وستين كتاباً من منتجات برامجه في العلوم التربوية المختلفة وذلك بصورة مجانية، بما يسمح للمتصفح الاستفادة من هذه الكتب وما تحويه من معلومات تناقش قضايا تربوية وتعليمية متعددة، وتعرض تجارب تربوية متميزة في مختلف جوانب العمل التربوي.

وقال "القرني": "يعرض بعض الكتب نماذج تطبيقية وأدلة إرشادية تفيد المختصين والباحثين والقائمين على تطوير التعليم"، موضحاً أن المكتب قد اتجه لذلك في ظل الظروف الراهنة التي تمرُّ بها المنطقة والعالم.

الجدير بالذكر أن المكتب أطلق موقعاً إلكترونياً للتعليم عن بُعد؛ لرصد جهود الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج في كل ما يخص التعليم عن بعد، من منصات تعليمية وقنوات وشبكات تواصل، وكتب إلكترونية عن التعليم عن بعد، وأنظمة وتطبيقات ومقالات متخصصة.

رابط تصفح الكتب مجاناً: https://booksapps.abegs.org/

موقع التعليم عن بعد: https://www.abegs.org/elearning

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مكتب التربية العربي لدول الخليج يتيح تصفّح 160 كتاباً مجاناً
سبق

أعلن مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي بن عبدالخالق القرني، أن المكتب أتاح عبر بوابته الإلكترونية، الفرصة لتصفح مائة وستين كتاباً من منتجات برامجه في العلوم التربوية المختلفة وذلك بصورة مجانية، بما يسمح للمتصفح الاستفادة من هذه الكتب وما تحويه من معلومات تناقش قضايا تربوية وتعليمية متعددة، وتعرض تجارب تربوية متميزة في مختلف جوانب العمل التربوي.

وقال "القرني": "يعرض بعض الكتب نماذج تطبيقية وأدلة إرشادية تفيد المختصين والباحثين والقائمين على تطوير التعليم"، موضحاً أن المكتب قد اتجه لذلك في ظل الظروف الراهنة التي تمرُّ بها المنطقة والعالم.

الجدير بالذكر أن المكتب أطلق موقعاً إلكترونياً للتعليم عن بُعد؛ لرصد جهود الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج في كل ما يخص التعليم عن بعد، من منصات تعليمية وقنوات وشبكات تواصل، وكتب إلكترونية عن التعليم عن بعد، وأنظمة وتطبيقات ومقالات متخصصة.

رابط تصفح الكتب مجاناً: https://booksapps.abegs.org/

موقع التعليم عن بعد: https://www.abegs.org/elearning

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
06:25 PM

مكتب التربية العربي لدول الخليج يتيح تصفّح 160 كتاباً مجاناً

أطلق منصة الكترونية لرصد جهود الدول في التعليم عن بُعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي بن عبدالخالق القرني، أن المكتب أتاح عبر بوابته الإلكترونية، الفرصة لتصفح مائة وستين كتاباً من منتجات برامجه في العلوم التربوية المختلفة وذلك بصورة مجانية، بما يسمح للمتصفح الاستفادة من هذه الكتب وما تحويه من معلومات تناقش قضايا تربوية وتعليمية متعددة، وتعرض تجارب تربوية متميزة في مختلف جوانب العمل التربوي.

وقال "القرني": "يعرض بعض الكتب نماذج تطبيقية وأدلة إرشادية تفيد المختصين والباحثين والقائمين على تطوير التعليم"، موضحاً أن المكتب قد اتجه لذلك في ظل الظروف الراهنة التي تمرُّ بها المنطقة والعالم.

الجدير بالذكر أن المكتب أطلق موقعاً إلكترونياً للتعليم عن بُعد؛ لرصد جهود الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج في كل ما يخص التعليم عن بعد، من منصات تعليمية وقنوات وشبكات تواصل، وكتب إلكترونية عن التعليم عن بعد، وأنظمة وتطبيقات ومقالات متخصصة.

رابط تصفح الكتب مجاناً: https://booksapps.abegs.org/

موقع التعليم عن بعد: https://www.abegs.org/elearning

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