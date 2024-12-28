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أمانة مكة تغلق 3 مستودعات ومنشأة غذائية مخالفة للاشتراطات البلدية

المخالفات تضمنت عدم توفر أنظمة السلامة وسوء التخزين وتدني النظافة

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية، ثلاثة مستودعات مخالفة ضِمن نطاق البلدية الإشرافي، وذلك خلال أعمال اللجنة المشتركة الخاصة بتنظيم سوق حراج الخردة بالمعيصم؛ للتأكد من استيفاء الاشتراطات المعتمدة.

وأوضحت البلدية أن المستودعات المخالفة للاشتراطات البلدية، تفتقر لأدنى الاشتراطات البلدية، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في عدم توفر أنظمة وسائل السلامة المعتمدة، وسوء التخزين وتدنٍ في مستوى النظافة العامة، مؤكدةً إغلاقهما فوراً وإشعار الملاك بمراجعة البلدية لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المُتَّبعة.

ورصدت الفِرق الرقابية ببلدية الشرائع ورشتين مخالفتين للاشتراطات البلدية، يزاولان النشاط دون الحصول على تراخيص نظامية، مبينة أنَّه تم إغلاقها فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

من ناحية ثانية، أغلقت بلدية المسفلة الفرعية منشأة غذائية مخالفة خلال جولاتها الرقابية الميدانية التي تنفذها ضمن نطاقها الإشرافي، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات كان من أبرزها، عدم وجود رخصة للمنشأة، وممارسة النشاط بصورة غير نظامية، إضافةً إلى وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية تم مصادرتها وإتلافها في الحال، مؤكدة تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وأكدت الأمانة على البلديات الفرعية بتشديد الرقابيّة على جميع المستودعات الواقعة في نطاقها الإشرافي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها.

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أمانة مكة تغلق 3 مستودعات ومنشأة غذائية مخالفة للاشتراطات البلدية
سبق

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية، ثلاثة مستودعات مخالفة ضِمن نطاق البلدية الإشرافي، وذلك خلال أعمال اللجنة المشتركة الخاصة بتنظيم سوق حراج الخردة بالمعيصم؛ للتأكد من استيفاء الاشتراطات المعتمدة.

وأوضحت البلدية أن المستودعات المخالفة للاشتراطات البلدية، تفتقر لأدنى الاشتراطات البلدية، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في عدم توفر أنظمة وسائل السلامة المعتمدة، وسوء التخزين وتدنٍ في مستوى النظافة العامة، مؤكدةً إغلاقهما فوراً وإشعار الملاك بمراجعة البلدية لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المُتَّبعة.

ورصدت الفِرق الرقابية ببلدية الشرائع ورشتين مخالفتين للاشتراطات البلدية، يزاولان النشاط دون الحصول على تراخيص نظامية، مبينة أنَّه تم إغلاقها فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

من ناحية ثانية، أغلقت بلدية المسفلة الفرعية منشأة غذائية مخالفة خلال جولاتها الرقابية الميدانية التي تنفذها ضمن نطاقها الإشرافي، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات كان من أبرزها، عدم وجود رخصة للمنشأة، وممارسة النشاط بصورة غير نظامية، إضافةً إلى وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية تم مصادرتها وإتلافها في الحال، مؤكدة تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وأكدت الأمانة على البلديات الفرعية بتشديد الرقابيّة على جميع المستودعات الواقعة في نطاقها الإشرافي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
02:24 PM

أمانة مكة تغلق 3 مستودعات ومنشأة غذائية مخالفة للاشتراطات البلدية

المخالفات تضمنت عدم توفر أنظمة السلامة وسوء التخزين وتدني النظافة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية، ثلاثة مستودعات مخالفة ضِمن نطاق البلدية الإشرافي، وذلك خلال أعمال اللجنة المشتركة الخاصة بتنظيم سوق حراج الخردة بالمعيصم؛ للتأكد من استيفاء الاشتراطات المعتمدة.

وأوضحت البلدية أن المستودعات المخالفة للاشتراطات البلدية، تفتقر لأدنى الاشتراطات البلدية، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في عدم توفر أنظمة وسائل السلامة المعتمدة، وسوء التخزين وتدنٍ في مستوى النظافة العامة، مؤكدةً إغلاقهما فوراً وإشعار الملاك بمراجعة البلدية لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المُتَّبعة.

ورصدت الفِرق الرقابية ببلدية الشرائع ورشتين مخالفتين للاشتراطات البلدية، يزاولان النشاط دون الحصول على تراخيص نظامية، مبينة أنَّه تم إغلاقها فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

من ناحية ثانية، أغلقت بلدية المسفلة الفرعية منشأة غذائية مخالفة خلال جولاتها الرقابية الميدانية التي تنفذها ضمن نطاقها الإشرافي، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات كان من أبرزها، عدم وجود رخصة للمنشأة، وممارسة النشاط بصورة غير نظامية، إضافةً إلى وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية تم مصادرتها وإتلافها في الحال، مؤكدة تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وأكدت الأمانة على البلديات الفرعية بتشديد الرقابيّة على جميع المستودعات الواقعة في نطاقها الإشرافي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها.

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