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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، جنوب غربي جزيرة سومطرة الإندونيسية، الليلة الماضية، دون صدور أيّ تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، أن مركز الزلزال كان على بُعد 68 كيلو متراً جنوب غربي منطقة "انجانو" بإقليم بنجكولو، وعلى عمق 15 كيلو متراً.

ولم ترد أنباءٌ عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار مادية نتيجة الزلزال.

وكان زلزال بقوة 6.2 درجة قد ضرب جنوب غربي سومطرة في الـ 28 من الشهر الجاري.

زلزال إندونيسيا

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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، جنوب غربي جزيرة سومطرة الإندونيسية، الليلة الماضية، دون صدور أيّ تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، أن مركز الزلزال كان على بُعد 68 كيلو متراً جنوب غربي منطقة "انجانو" بإقليم بنجكولو، وعلى عمق 15 كيلو متراً.

ولم ترد أنباءٌ عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار مادية نتيجة الزلزال.

وكان زلزال بقوة 6.2 درجة قد ضرب جنوب غربي سومطرة في الـ 28 من الشهر الجاري.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
01:15 PM

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جاكرتا
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ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، جنوب غربي جزيرة سومطرة الإندونيسية، الليلة الماضية، دون صدور أيّ تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، أن مركز الزلزال كان على بُعد 68 كيلو متراً جنوب غربي منطقة "انجانو" بإقليم بنجكولو، وعلى عمق 15 كيلو متراً.

ولم ترد أنباءٌ عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار مادية نتيجة الزلزال.

وكان زلزال بقوة 6.2 درجة قد ضرب جنوب غربي سومطرة في الـ 28 من الشهر الجاري.

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