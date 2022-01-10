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كورونا.. البرازيل تسجل 24382 إصابة جديدة و3007 بكوريا الجنوبية و912 بمصر

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأحد، تسجيل 24382 إصابة و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقًا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن 22 مليونًا و523907 إصابات منذ بداية الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 619981.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 3007 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 667 ألفًا و390 إصابة؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتم تسجيل 34 حالة وفاة إضافية بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6071 حالة وفاة.

مصر

سجلت مصر 912 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 26 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 392857 من ضمنهم 327144 حالة تم شفاؤها، و21964 حالة وفاة.

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كورونا.. البرازيل تسجل 24382 إصابة جديدة و3007 بكوريا الجنوبية و912 بمصر
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأحد، تسجيل 24382 إصابة و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقًا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن 22 مليونًا و523907 إصابات منذ بداية الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 619981.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 3007 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 667 ألفًا و390 إصابة؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتم تسجيل 34 حالة وفاة إضافية بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6071 حالة وفاة.

مصر

سجلت مصر 912 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 26 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 392857 من ضمنهم 327144 حالة تم شفاؤها، و21964 حالة وفاة.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
08:42 AM

كورونا.. البرازيل تسجل 24382 إصابة جديدة و3007 بكوريا الجنوبية و912 بمصر

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأحد، تسجيل 24382 إصابة و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقًا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن 22 مليونًا و523907 إصابات منذ بداية الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 619981.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 3007 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 667 ألفًا و390 إصابة؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتم تسجيل 34 حالة وفاة إضافية بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6071 حالة وفاة.

مصر

سجلت مصر 912 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 26 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 392857 من ضمنهم 327144 حالة تم شفاؤها، و21964 حالة وفاة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,381
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,350
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,729
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2.5 مليار ..

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