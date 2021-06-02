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لجنة المساهمات العقارية "تصفية" تتابع إجراءات بيع مساهمة "جواهر النمر" بالدمام

تبلغ مساحتها 9 ملايين متر مربع

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أنها تتابع إجراءات بيع مساهمة جواهر النمر بمدينة الدمام.

وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "بلغت المساحة (9) ملايين متر مربع، ولمتابعة إجراءات البيع متابعة حساب بوابة الدمام (dmm_gate) عبر "تويتر" تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية".

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لجنة المساهمات العقارية "تصفية" تتابع إجراءات بيع مساهمة "جواهر النمر" بالدمام
سبق

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أنها تتابع إجراءات بيع مساهمة جواهر النمر بمدينة الدمام.

وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "بلغت المساحة (9) ملايين متر مربع، ولمتابعة إجراءات البيع متابعة حساب بوابة الدمام (dmm_gate) عبر "تويتر" تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية".

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
06:01 PM

لجنة المساهمات العقارية "تصفية" تتابع إجراءات بيع مساهمة "جواهر النمر" بالدمام

تبلغ مساحتها 9 ملايين متر مربع

A A A
ذياب الشمري - الرياض
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738

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" أنها تتابع إجراءات بيع مساهمة جواهر النمر بمدينة الدمام.

وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "بلغت المساحة (9) ملايين متر مربع، ولمتابعة إجراءات البيع متابعة حساب بوابة الدمام (dmm_gate) عبر "تويتر" تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية".

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